Diego Matamoros sospecha que puede padecer coronavirus: "Es duro estar solo en casa"

Preocupado por sus síntomas en los últimos días, Diego Matamoros cree que podría padecer coronavirus. El hijo de Kiko Matamoros lleva casi dos semanas solo y aislado en su domicilio con "tos y fiebre" y ya ha llamado al teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid. Ahora espera una prueba de los sanitarios que confirme o despeje sus sospechas.

Diego Matamoros

El joven ha cumplido en todo momento con las recomendaciones, tal como asegura en la web de Telecinco: "Estoy en casa recluido, aireo bastante e intento no tener contacto con nadie. No para que no me lo peguen, que también, pero sobre todo porque a lo mejor puedo ser uno de los portadores". En las próximas horas espera recibir la llamada de un doctor. "Tengo bastante síntomas y creo que lo mejor es hacérsela", reconoce.

Otro motivo que le ha hecho desconfiar ha sido que uno de sus amigos, con el que había estado entrenando la semana anterior al encierro, tiene los mismos síntomas: "Él ha dado positivo", afirma Matamoros. ¿Cuáles son esos síntomas? "No tengo mocos, pero no tengo olfato ni gusto, tengo inflamadas las anginas y fiebre no muy alta, que llegan a los 38,1°C", explica. Sumado a la tos y los dolores musculares, "de repente me da al cuerpo y me deja fatal".

Lo peor, la soledad

Sin duda, lo que peor lleva Matamoros es el hecho de estar pasando en soledad este mal trago, solo salpicada por las llamadas de su hermana Laura Matamoros y su madre Marian Flores. "Es duro estar solo en una casa, todos los que estemos así me parece muy jodido. Me hubiese gustado pasar este momento con alguien", reconoce. A pesar de que le resulta molesto "la fiebre, el dolor muscular y el cansancio", lanza un mensaje de optimismo: "Si lo tengo, soy una persona joven, a día de hoy aguanto todo".