La semana pasada, 'Así es la vida' informó del supuesto ingreso de Isabel Pantoja en un hospital de Córdoba, algo que el equipo de abogados de la tonadillera ha desmentido a través de un comunicado en el que, de hecho, ha señalado directamente al programa de Telecinco por los supuestos daños y perjuicios contra su gira. Por esa razón, la tarde del miércoles 10 de julio, el equipo de 'Así es la vida' decidió defenderse, con vídeos incluidos, al igual que recalcaron la veracidad de su información.

'Así es la vida' se defiende ante el comunicado de Isabel Pantoja

En el documento, Pantoja y la productora a cargo de su Gira 50 Aniversario manifestaban su intención depor dejar en el aire la continuación de sus actuaciones. El comunicado recogía cómo, el pasado viernes 5 de julio, durante la emisión de 'Así es la vida', "desde la puerta del hospital,y encontrándose en ese mismo instante D. Isabel Pantoja en su residencia de la provincia de Cádiz".

"'En ese momento', quédense con esta frase. Así de tajante se muestra el despacho de abogados de la tonadillera en este comunicado, pero nos vamos a ese viernes, ¿dijimos exactamente eso?", planteó Sandra Barneda, dando paso paso al vídeo del momento. En él, una reportera desvelaba el ingreso de Pantoja y aseguraba que esta "ya ha sido dada de alta": "El actual estado de salud y su ingreso forman parte de la más estricta intimidad. Aunque desde este programa barajamos todos los detalles médicos de este ingreso, no vamos a hacerlos públicos". "Nos reafirmamos en todo lo que contamos el pasado 5 de julio al desvelar que había sido ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba", recalcó César Muñoz.

"Nos está utilizando de chivo expiatorio"

Según explicó Andrea Suñé desde redacción, "cuando nos llega esta noticia el viernes vamos directamente a Córdoba para corroborar lo que nos había llegado". "Los médicos le dieron el alta esa misma mañana, como recalcamos el mismo viernes y volvemos a recalcar hoy. No queremos que haya confusiones", añadió la redactora, después de incidir en que "fue un ingreso de unas horas". "Utilizar un verbo como 'ingresada', en el mismo día, no implica que en ese momento esté ingresada. Vamos a dar clases de castellano", defendió Barneda, para después instar "a los abogados de Isabel Pantoja", a mencionar que "estuvimos incidiendo en que, por la información que barajábamos, intentamos informar de la mejor manera posible".

"Y lo hicimos", aseguró la presentadora, con el argumento de que no habían dado detalles del ingreso como el número de la habitación o "su diagnóstico". "Me hubiera gustado que en ese comunicado también dieran explicaciones de otras cosas que son ahora mismo mucho más importantes, como qué va a pasar con los conciertos donde se han vendido entradas. Solo digo eso", lanzó además Barneda. Asimismo, la catalana acusó a Pantoja y sus abogados de que "nos está utilizando de chivo expiatorio" para anunciar que el concierto en Castellón seguía adelante "porque si no, el promotor de Castellón no iba a hacer el pago. Tras este comunicado, ya ha hecho el pago".