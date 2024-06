Por Beatriz Prieto |

En medio del distanciamiento entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, la situación para la colaboradora de 'Así es la vida' parece estar en su punto más delicado al enfrentarse al cumpleaños de su primogénito sin poder celebrarlo a su lado. Tanto es así que, después de meses aguantando el tipo ante las cámaras, la malagueña apenas pudo contener la emoción al hablar de tan significativa fecha en el programa de las tardes de Telecinco este miércoles 12 de junio.

Sandra Barneda y César Muñoz arropan a Carmen Borrego en 'Así es la vida'

"Yo ya dije hace unos días que junio era un mes difícil para mí., pero tampoco quiero esto", confesó Borrego, al borde del llanto. Sandra Barneda se acercó entonces para arropar a su compañera y tratar de consolarla, seguida por César Muñoz

"Es un año difícil para mí, un año en el que se me ha hecho algo sin pensar que yo estaba en pleno luto, algo que me parece injusto. No voy a hablar de ello ni lo voy a hacer", añadió la colaboradora, tratando de contener las lágrimas. A pesar de todo, la malagueña aseguró que "yo sigo estando aquí, sigo sintiéndome igual de madre que antes de irme a 'Supervivientes'. Lo voy a seguir sintiendo, porque creo que una no deja de ser madre de un día para otro. Yo creo que tarde o temprano se darán cuenta".

"No quiero transmitir pena"

"De cualquier manera, nunca voy a ir en contra de ellos, jamás. Voy a hacer lo que debo hacer como madre, lo que he hecho toda mi vida y lo voy a seguir haciendo", manifestó Borrego, quien desveló que "por supuesto que lo he felicitado", momento en el que aprovechó "para hacerlo desde aquí", consciente de que su hijo "está cerca", dado que también trabaja en el formato, tras las cámaras. "Sabes que te espero y te esperaré siempre", añadió la colaboradora.

Además, la malagueña recordó que hace unos días dijo que "según pasando el tiempo, piensas que va a ser mejor, pero no lo es. Es peor", a lo que se sumaba el hecho de que, el próximo 18 de junio, sería el primer cumpleaños de su madre, María Teresa Campos, tras su muerte. "Me fastidia haberme roto en público, porque creo que todo este tiempo he intentado ser fuerte. No quiero transmitir pena, no me apetece", confesó también Borrego, dado que "creo que todo el mundo entiende cómo me siento", al igual que no deseaba que su hijo "se sienta mal".