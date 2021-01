Diego Arrabal comparte en 'Viva la vida' su experiencia tras superar el Covid: "Tienes miedo de todo"

El domingo 31 de enero, el equipo de 'Viva la vida' recibió con entusiasmo la videollamada de Diego Arrabal, cuyo estado de salud les había preocupado desde que se contagiara de Covid-19 y, especialmente, desde que la semana pasada comunicó a través de las redes que había tenido que ser ingresado por complicaciones en su estado de salud. Una experiencia de la que Arrabal tuvo oportunidad de hablar durante su intervención en el programa de Telecinco, después de dar las gracias públicamente por los múltiples mensajes de cariño que había recibido.

Emma García habla con Diego Arrabal en 'Viva la vida' tras su recuperación

"Hemos estado muy preocupados por él y ya está en casa. ¡Qué alegría verte!", anunció Emma García, al dar paso a su compañero. "Estoy muy contento después de pasar unos días que no son fáciles", confesó el colaborador, feliz de "estar aquí y poder daros las gracias públicamente a todos los compañeros, pero realmente, a todo el mundo. En mi vida me podía imaginar tantos mensajes de apoyo". "Tengo que recuperar un poquito, pero voy cogiendo fuerzas día a día. Me voy notando muy y, cada día, mejor. Puedo dormir mejor, descansar mejor", explicó el colaborador. "No tengo ningún 'pero', aparte de la cabezonería y el que uno no se cuide cuando se tiene que cuidar. Eso me repatea. Cada día que lo pienso, me doy con mi látigo", admitió Arrabal, para después señalar que "sé lo que he hecho" para haberse contagiado.

"Puedo dar un ejemplo de cómo se puede coger el virus cuando menos te lo esperas", confesó el paparazzi, que apuntó al sábado día 9 de enero, cuando se fue a Marbella a hacer un directo para el programa y llamó a un compañero para que ejerciera de cámara, con el que estuvo tomando un café. "Uno está con la mascarilla, pero según van pasando los minutos y las horas, te la vas quitando y cuando te das cuenta, igual llevas dos horas sin ella. Ese es el error. No hay más. No es ni abrazos, ni besos: es el confiarnos", recalcó Arrabal, quien relató cómo, su caso, "en los primeros días era muy leve, pero al cabo de la semana y pico me tuvieron que ingresar porque ya me dio fuerte". "Vas para delante y luego para atrás", declaró el colaborador, que creyó haber ido a Urgencias simplemente para que le bajaran la fiebre, "y cuando me hicieron la primera placa ya vieron que tenía una neumonía bilateral y que tenía que estar ingresado y que mi analítica no era perfecta, era bastante complicada".

"Se te cae el mundo encima"

"Cuando estás en esa sala, de 20-30 personas, el que está al lado se está ahogando, el otro se ha ahogado hace un rato... se te cae el mundo encima y todo se convierte en nada. Te conviertes en la persona más vulnerable del mundo, la más chiquitita", confesó Arrabal, al recordar su paso por Urgencias. "Tienes miedo de absolutamente de todo. Cada vez que lo recuerdo, me pongo malo, porque son los peores momentos, las primeras 48 horas. Yo no sabía a dónde iba, si a peor o a mejor", reconoció el andaluz, tras lo cual compartió que "cuando leo de esas personas que siguen sin creerse esto, no lo puedo entender" y les recomendó dar "un simple paseo por Urgencias".

"Hay personas que se están ahogando, que no pueden respirar. Yo, gracias a dios, estuve poco más de 24 horas con oxígeno", declaró Arrabal, para después dar "la enhorabuena" a su compañero de habitación "porque ayer le dieron el alta, estaba muy mal. No podía respirar y era mucho más joven que yo". "Es la realidad, lo que viven en los hospitales día a día", concluyó el colaborador, con unas palabras que subrayó Emma García al declarar que "es un mensaje importantísimo que, desgraciadamente, estás dando por tu propia experiencia".