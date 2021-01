Diego Arrabal, ingresado por Covid-19: "Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme"

En plena tercera ola, con las cifras de contagiados por Covid-19 creciendo cada día y sin un posible descenso a la vista, el colaborador de 'Viva la vida', Diego Arrabal, sorprendió en la noche del viernes 22 de enero al publicar una imagen en sus stories de Instagram, en la que comunicaba su ingreso en el hospital tras contagiarse de coronavirus dos semanas atrás, algo que confirmó en el programa de Telecinco por entonces.

Diego Arrabal comparte su situación y agradece el apoyo de sus compañeros en Instagram

"Quizás no se ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón avisaros de que este virus no es broma", escribió el periodista, sobre una imagen en la que se le podía ver con mascarilla y pijama de hospital, con un tubo de oxígeno puesto. "Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar", proseguía el texto de Arrabal, en el que añadía una rotunda promesa: "lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme".

Más allá de ese mensaje de concienciación sobre los peligros que podía conllevar el contraer el Covid-19, el colaborador de 'Viva la vida' concluyó sus breves palabras con una dura reflexión sobre su situación. "Pero, ahora, me hago una pregunta: ¿Por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?", planteó Arrabal, quien también compartió en sus stories de Instagram algunos de los mensajes de apoyo y ánimo que había recibido por parte de amigos y de compañeros del programa de Telecinco, como Toñi Moreno, Isabel Rábago o Makoke, entre otros muchos, a raíz de su preocupante publicación.

"No sabes lo preocupados que estamos"

Emma García le dedica unas cariñosas palabras a Diego Arrabal en 'Viva la vida'

Dada la situación del paparazzi, durante la emisión de 'Viva la vida' del sábado 23 de enero, Emma García quiso dedicar unas cariñosas palabras a su compañero. "Nuestro querido compañero Diego Arrabal, sé que nos está viendo. Supongo que no le importa que lo diga: está con Covid, está ingresado", comunicó la presentadora, tras lo cual aseguró tanto que "estamos todos con él" como que "está controlado". "Te mandamos todo el cariño del mundo, Diego. No sabes lo preocupados que estamos por ti, lo que te queremos y lo que te echamos de menos", confesó Emma.

"¡Ánimo, compañero, que lo vas a lograr!", concluyó la presentadora, después enviar a su compañero "un abrazo enorme de parte de todo el equipo" del programa. Unas palabras que Arrabal tuvo ocasión de ver desde el hospital y a las que respondió públicamente a través de otro story en Instagram. "Mensajes que son vitamina de la buena. Me estáis demostrando tanto públicamente como en privado que sí, joder, que me siento muy querido. Gracias", escribió el periodista, sobre una foto en la que se podía ver la televisión del hospital con la imagen de Emma García.