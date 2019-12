Diego Matamoros estalla contra 'GH VIP 7' en su encuentro con Estela: "No está bien esta puta mierda"

La noche del martes 3 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala con Estela Grande y Adara Molinero como últimas nominadas de la edición tras la salvación de Mila Ximénez. Una noche en la que Grande tuvo la oportunidad de recibir información del exterior al reunirse primero con Kiko Jiménez, luego con Sofía Suescun y, finalmente con Diego Matamoros, quien se mostró muy descontento con la organización del reality.

Diego Matamoros y Estela Grande se reencuentran en 'GH VIP 7'

"Ha habido momentos que lo he pasado mal, pero es el pasado. Ahora solo tengo ganas de abrazarla y besarla y disfrutar del momento", confesó Diego, sonriente, antes del esperado reencuentro tras casi tres meses separado de Estela. "Yo no vengo aquí a regañar a nadie", aseguró el invitado, quien admitió estar muy ilusionado ante la idea de poder ver de nuevo a su mujer, con quien se fundió en un sentido abrazo mientras ella lloraba tras ver unas imágenes en las que Matamoros aseguraba querer romper su relación con ella, algo que no gustó nada al recién llegado.

"Nadie nos va a separar", aseguró Matamoros, aún abrazado a la concursante, mientras ambos se susurraban palabras apenas comprensibles. "El otro no te ha contado la verdad", declaró Diego, haciendo referencia a la visita de Kiko. "Se reían de nosotros, de lo que estabas contando. Esos dos sinvergüenzas. Ese que se ha sentado aquí", soltó entonces el marido de Estela, enfadado, refiriéndose tanto al exconcursante como a su pareja, Sofía, de quienes aseguró que habían jugado con Grande. "Yo confío en ti. Que yo lo he pasado fatal, pero que tú no te mereces esto", añadió Matamoros, tajante, antes de estallar contra el programa. "Esto se lo hacéis a Adara con su marido. Me parece una cerdada lo que habéis hecho", reprochó el visitante.

"No hay intención de fastidiar"

Diego Matamoros, enfadado con la organización de 'GH VIP 7' durante su reencuentro con Estela Grande

"Yo me había comprometido a ver a mi mujer, como cualquier familiar, porque estaba de bajón. No está bien esta puta mierda", continuó Matamoros, antes de interrumpirse "por respeto a mi mujer, que no quiero que sufra más". "Esto podía haber esperado. Es una cerdada auténtica", insistió Diego, ante lo que Carlos Sobera señaló que no debía presuponer "que Estela vaya a abandonar el concurso" el jueves 5 de diciembre. "Ojalá aguante para que les den a estos sinvergüenzas", deseó el marido de Grande, tras lo cual el presentador señaló que la intención del programa era reunirle a él con la concursante en último lugar para que "le aclares tus sentimientos, la realidad de los hechos".

"Te estoy defendiendo y me da igual lo que digan fuera", aseguró Matamoros ante Estela, a quien no ocultó que le habían hecho mucho daño y señaló que llevaban acosándolo mucho tiempo por la relación entre ella y Jiménez. "No sabía que pudiera pasar esto conmigo", confesó entonces la concursante, perpleja, antes de que el programa les dejara intimidad para hablar. "Entiendo que esté enfadado, pero no me parece bien que diga que la cadena le está acosando", declaró entonces Sobera. El presentador mencionó entonces el hecho de que el programa no había mostrado imágenes de las supuestas infidelidades de Matamoros hacia Estela durante su estancia en la casa, algo con lo que Sobera justificó el hecho de que ni la cadena ni la productora tenían "intención de fastidiar" la relación entre Grande y Matamoros. Unas declaraciones a las que se unieron algunos colaboradores, críticos con la actitud de Diego.