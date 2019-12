Estela Grande, tras ver con Kiko Jiménez las imágenes de su relación en 'GH VIP 7': "No estoy confusa"

La noche del martes 3 de diciembre, Mediaset emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' con Mila Ximénez, Estela Grande y Adara Molinero como últimas nominadas de la edición. Una ocasión que el programa aprovechó para contar con una triple visita para Grande, protagonizadas por Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Diego Matamoros. El exconcursante fue el primero en reencontrarse con su compañera, momento en el que el programa emitió imágenes de su relación antes y después de la repesca.

Kiko Jiménez y Estela Grande se reencuentran en 'GH VIP 7'

"Estoy nervioso y mira que no suelo estarlo", reconoció Kiko, antes de reunirse con su excompañera, antes de asegurar que su amistad con Estela era importante para él. "Vengo a animarte, a que seas fuerte. Que te estoy apoyando fuera", aseguró el exconcursante al recibir a su compañera, a quien declaró que lo había hecho "muy bien". "Es el último empujón y está en tus manos. Estoy muy orgulloso", declaró Jiménez, quien trató de quitar importancia al comentario que había lanzado a su salida, en el que había asegurado que ella era quien se sentía atraída por él. "Dije un comentario, una tontería, una cosa sin importancia", aseguró Kiko. "Importancia tendrá cuando me lo estás diciendo", señaló Grande.

"A lo mejor no he sido consciente de lo que ha repercutido fuera. Yo solo he visto mucho cariño", declaró Estela, al hablar de su relación con Jiménez tras ver un vídeo recopilando algunos momentos de ambos concursantes dentro de la casa. "Me ha sorprendido verlo. Ver un vídeo tan bonito donde de verdad se ve tanto cariño, pues me ha gustado", confesó la concursante. "Es raro que una relación entre dos personas jóvenes y guapas, hombre y mujer, ya no pueden ser amigos", criticó por su parte Jiménez, quien señaló a Estela que hubiera tenido dudas y "hasta el momento las sigues teniendo", momento en el que ella lo detuvo, muy seria. "Todos los sentimientos se viven muchísimo más aquí dentro", aseguró Grande, quien declaró que nunca había sentido que le gustase a Kiko. "Si no, me habría sentido incómoda", declaró la concursante, quien señaló que prefería quedarse con lo que había sentido.

"Quiero recuperar mi vida"

"Yo he estado muy segura siempre, pero cuando se empezó a hablar en la casa, fui consciente de que a lo mejor fuera podía estar pasando algo fuera de mi alcance", reconoció la concursante, tras lo cual Kiko señaló que quizás no había sabido dar poner nombre a lo que había surgido entre ellos. "Ha sobrevolado un poco la duda y lo has estado comentando", le recordó su excompañero, antes de instarle a que se preocupara por ella misma, en lugar de por lo que pensaran los demás. "Me dejas mucho más confundida", señaló Estela, al despedirse, quien se negó a creer el hecho de que Jiménez hubiera podido sentir algo más que amistad hacia ella. "Yo no estoy confusa", declaró la concursante al hablar de sus sentimientos por su excompañero, con quien confesó haber "sentido cosas muy bonitas". "Tengo claro que cuando yo salga de aquí quiero recuperar mi vida", reconoció Grande, antes de confesar que le dolería el hecho de haber causado daño a su pareja, Diego Matamoros.