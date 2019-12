Estela Grande se sincera sobre Kiko Jiménez en 'GH VIP 7': "Siempre he tenido claros mis sentimientos"

La noche del domingo 1 de diciembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH VIP 7', la primera después de la visita del padre de Adara Molinero en la que animaba a la concursante a compartir sus sentimientos hacia Gianmarco Onestini. Una relación que apenas habían percibido sus compañeras y que las animó a conversar sobre una muy parecida que si habían notado durante el concurso: la estrecha relación entre Estela Grande y Kiko Jiménez.

Diego Matamoros, atento a las palabras de su mujer Estela Grande sobre Kiko Jiménez en 'GH VIP 7'

"Aquí se malinterpretan muchas cosas", señaló Estela en una conversación con sus compañeras, quienes querían saber sus verdaderos sentimientos hacia Jiménez. "Yo te quiero, pero quiero que me digas la verdad", declaró Alba Carrillo, tras lo cual Adara lanzó la pregunta de si sus sentimientos hacia su excompañero habían sido "siempre claros". "Siempre", respondió Grande, con seguridad.

"Es lo que he dicho siempre: cuando estás aquí dentro, entiendes muchas cosas", añadió Estela, después de señalar que no sabía mentir. "Todo ha sido una burbuja y nada tiene sentido", reconoció la concursante, tras lo cual Carrillo insistió en la posibilidad de que ella hubiera albergado hacia Kiko el mismo sentimiento que Adara había sentido hacia Gianmarco Onestini. "Nunca", respondió Estela, quien se mostró algo molesta ante la insistencia de Carrillo y reafirmó así las palabras de Diego Matamoros en plató, quien se mostró muy seguro de los sentimientos de su mujer hacia él.

"Has sido muy valiente"

Tiempo después, Grande estaba reunida con Adara, con quien se mostró algo emocionada. "Hay cosas que no se pueden evitar", reconoció Molinero, al hablar de su relación con Gianmarco, ante lo que su compañera confesó que se podía "poner en su pellejo" y vaticinó una "etapa complicada" para Adara. "Me remueve todo, tu historia", admitió Estela. "¿Te sientes identificada con algo?", quiso saber entonces Molinero. "No, es que has sido muy valiente. Al final lo has dicho, lo has hecho y es lo que hay", reconoció Estela.