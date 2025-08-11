El dineral de la multa por revelar quién ha ganado 'MasterChef Celebrity'

Por Sergio Navarro |

. Ocurrió con el de Virginia en la cuarta edición de anónimos al lanzar el libro como ganadora antes de la emisión; en la tercera del ' Celebrity ', los jueces subieron una foto de una cena homenajeando a Ona Carbonell ; en la quinta de anónimos pusieron una promo en la que todos se abalanzan al ganador y, por descarte, solo podía ser Jorge Brazález ; y cuando ganó Tamara Falcó su edición VIP, Jaime Peñafiel ya lo había desvelado días antes en un artículo.

Tras tantos años, tantas ediciones y tantos concursantes, las normas para que no se sepa quién gana tienen que ser extremas. Además de romper la sorpresa a los que han hecho el programa, la revientas a todos los espectadores, pues al fin y al cabo es el final de una edición y no quieres saberlo hasta que lo veas, como el final de una película.

¿Pero de cuánto es la multa?

Recientemente, Santiago Segura, que participó en la tercera edición del 'Celebrity' y ha acudido como invitado en gran número de ocasiones, ha dado la cifra. El actor y director contaba a Europa Press que en sus películas es difícil que no haya spoilers y ponía como ejemplo que en "las últimas película de 'Torrente', en la cuarta y la quinta, iban a rodar y al día siguiente lo colgaban en redes sociales. Por un lado es publicidad y por otro lado revienta totalmente la sorpresa".

Una cláusula de confidencialidad sería una opción, pero reconoce que le "da un poco de vergüenza, pero yo creo que lo voy a tener que hacer". Dicho esto, recordaba lo que pasó cuando fue al talent de La 1: "A mí en 'MasterChef' me dieron un papelito en el que si decía quién ganaba, 100.000 euros. Digo: 'Joder, no no no, no voy a decir nada'".

Llega 'MasterChef Celebrity 10'

El mes de septiembre se estrena la que será la décima edición de 'MasterChef Celebrity' y tras varias semanas grabando el talent, ya podría haberse celebrado la gran final. Esto quiere decir que ya habría nuevo ganador y que sus participantes, entre los que se encuentran rostros como Rosa Benito, Alejo Sauras o Juanjo Bona, entre muchos otros, tendrán que guardar el secreto si no quieren pagar el dineral que supone la multa.