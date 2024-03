Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 27 de marzo, 'La isla de las tentaciones 7' sumó un nuevo debate, esta vez en abierto, con Marieta Díaz como la gran protagonista. La valenciana tuvo que enfrentarse a las críticas y preguntas tras la emisión de su reencuentro con Álex Girona, entre las que intervino Arantxa Coca, psicóloga habitual del programa, quien lanzó un inesperado análisis sobre su paso por el reality.

Arantxa Coca analiza el paso de MArieta por 'La isla de las tentaciones 7'

"Tenía muchas ganas de hablar contigo", reconoció la especialista en relaciones de pareja, tras lo cual confesó que. Una visión que cambió con la emisión de "cada programa": ", porque tenías una necesidad de conectar con alguien, de tener una historia con alguien...".

"Casi que, en la hoguera final, me pareció que mendigabas amor", valoró la psicóloga, para después lanzar la c duestión sobre si la relación entre Marieta y Álex "era tan aburrida como para buscar tan desesperadamente una historia". "¿Realmente vuestra relación estaba tan vacía o tú necesitabas tanto tener una relación?", planteó Coca, antes de reconocer que "me alegro mucho de tu soltería, porque no pasa nada si alguien no tiene una relación".

"Mi hoguera final fue preciosa"

"Yo siempre he dicho que el problema de mi relación era que soy muy independiente. Creo que no mendigué amor, ni que yo necesitaba una pareja", contestó Marieta, a lo que añadió que "Álex fue mi primer novio". La valenciana apostó por que, sus súplicas al valenciano en la hoguera final fueron cuestión de que "vi a mi novio delante, me explotó la burbuja y me quería ir con él". Un desenlace que, de hecho, había emocionado a Marieta con su emisión, como ella misma reconoció en plató, al borde del llanto: "Fue preciosa. Vi a dos humanos que se querían mucho, pero que no se querían bien".