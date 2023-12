El discurso de Pablo Motos que podría referirse a Sánchez y Abascal: "No elegiría al sumiso, sino al peligroso"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A pesar de que 'El hormiguero' es un programa en el que la mayor parte del contenido se centra en entrevistar a personas famosas de diferentes ámbitos, la llegada de la pandemia provocó que Pablo Motos se viese obligado a cambiar el formato para llevar a cabo una tertulia. Finalmente, esta consiguió convertirse en una sección fija en la que dedican varios minutos a hablar de política. Además, de vez en cuando, el presentador también manda mensajes a la audiencia con un espacio donde se "pasa de la raya".

Sin embargo, varios usuarios que han comentado en la publicación. "Si me metieran en la cárcel y me dieran a elegir un compañero de celda, yo", ha comenzado explicando el presentador, pudiendo hacer referencia también a Abascal.

Pablo Motos ha continuado asegurando que, al menos, el peligroso va de cara: "Seguramente me arriesgaría a que me partiese la boca o me rajase a la primera, pero estoy seguro de que lo haría de frente, cara a cara, sin esperar a que estuviese distraído o dormido. No lo haría nunca a traición como a lo mejor lo haría el sumiso acobardado". "Aprendería cosas que solo saben los que se atreven a saltarse la reglas y a caminar sin miedo por la vida y le copiaría alguna de esas miradas que hielan la sangre y paraliza", ha afirmado insistiendo en las ventajas de estar con alguien peligroso.

Pablo Motos no especifica ningún nombre

"A mí me dan más miedo los mansos que salen corriendo a la primera de cambio o que si te tienen que decir algo contra ti se arrugan y se lo guardan esperando a que caigas o a que tropieces. A lo mejor, los verdaderos peligrosos son los cobardes, los traidores, los hipócritas, los que dicen cosas que no piensan para quedar bien y encajar. (...) Yo a esa gente no la quiero, yo prefiero a la gente que tiene el arrojo de ser auténtico con sus fallos", ha sentenciado Pablo Motos en su discurso a los espectadores sin dar ningún nombre concreto.