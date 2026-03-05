Disney Channel vuelve a España y ya hay fecha para su regreso

Por Almudena M. Lizana |

El lunes 6 de enero de 2025 nos tocó decir adiós a Disney Channel, el canal infantil que acompañó a niños y niñas durante casi treinta años, más concretamente desde 1998 a través de servicios de pago y desde 2008 en la TDT española. Además, el icónico dial de The Walt Disney Company decía adiós con los dos últimos episodios de 'Hannah Montana'.

Con su desaparición, la compañía dejaba abierto únicamente el canal Disney Junior, que se ha podido seguir viendo por operadores de pago. Ahora, algo más de un año después del final de Disney Channel, el actual canal dedicado a emitir contenidos para pequeños de 2 a 6 años ampliará sus contenidos, tal y como indican fuentes de Disney consultadas por FormulaTV.

'Superkitties: Héroes Peludos en Acción' es uno de los contenidos que se emite actualmente en Disney Junior

Con este movimiento, que hará que la oferta de Disney Jr. también abarque una programación dedicada a niños y niñas de 6 a 11 años, el canal pasará a llamarse Disney Channel, recuperando así el nombre del mítico canal infantil que tiene series como 'Los Green en la gran ciudad' o 'Austin y Ally', entre muchas otras.

'Phineas y Ferb' se estrenó en 2008 en Disney Channel

'Zombies 5'

. En cuanto a la reestructuración de los contenidos del canal, destacar que los bloques para preescolares se continuarán emitiendo identificados claramente con el logotipo de Disney Jr.

El teaser publicado en las cuentas de Disney+ España con el que se confirmaba que la película 'Zombies 5', protagonizada por Malachi Barton y Freya Skye, llegará en 2027 ha hecho saltar la liebre, ya que al final del mismo se podía apreciar el característico logo de Disney Channel.