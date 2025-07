Jordi Cruz y su traumática experiencia presentando en Disney Channel: "Pisé cabezas"

Por Almudena M. Lizana |

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull recibían a Jordi Cruz Pérez en su pódcast 'La ruina', donde todos los invitados deben compartir con el público una de sus anécdotas más vergonzosas. En el episodio 258, rodado en Huesca, el que fuera presentador de ' Art Attack

El comunicador contaba que su hermano le encerró de pequeño en un gallinero y, a raíz de ahí, le tiene pánico a casi todo tipo de pájaros. "Ha puesto mi vida en juego, muchas veces. Cuando veo un pájaro decido que mi vida ha llegado al final", contextualizaba Jordi Cruz, antes de pasar a la verdadera anécdota.

Jordi Cruz en el pódcast 'La ruina'

"Hubo una época en Disney donde yo presentaba 'Enigma animal', era un programa donde yo hacía reportajes de animales, reportajes raros, le hacía la manicura a un elefante, le cepillaba los dientes a una beluga, cosas así", empezaba el presentador. "Ahora a lo mejor no lo haría porque uno reaprende y era un programa divertido, pero visitábamos sitios donde los animales no estaban donde tenían que estar. Ahora no lo haría, pero en ese momento había que alimentarse", puntualizaba el catalán.

"Fuimos a un parque que en su nombre incluía la palabra loro. Me puse en mitad de más de 5.000 personas. Tenía una tensión...", recordaba. "Al domador de los loros no se le informó que yo tenía fobia a los loros. (...) Había 300 loros ahí, como un ejército colocados. Gritó '¡SHA!' y veo a 300 loros viniendo hacia mí", contaba Jordi Cruz, provocando las carcajadas de todo el público del pódcast.

Jordi Cruz presentando 'Enigma animal' en Disney Channel

¿Cómo terminó aquello?

"Dije: 'Tengo que salir de aquí'. Empecé a apartar niños, seres humanos, pisé cabezas... Pensaba que eran como misiles autodirigidos. (...) Pude doblarlo porque el técnico de sonido no grabó el sonido de nada", finiquitaba el presentador, exponiendo ante todo el público de 'La ruina' uno de sus momentos más embarazosos y traumáticos.