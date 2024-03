Por Alejandro Rodera |

El pasado 10 de marzo se cumplían tres años del estreno de la cuarta (y seguramente última) temporada de 'Estoy vivo', una de las series más atípicas de Televisión Española. La propuesta policiaca, que incorporaba elementos fantásticos y sobrenaturales, acercaba a la corporación a un género poco transitado en España en los últimos años, pero su declive en audiencias la llevó a ese limbo en el que RTVE recluye a las series cuando prefiere no hablar de cancelación. Sin embargo, y pese a que la obra de Daniel Écija no ha escapado del purgatorio, el ente público volverá a apoyarse en el creador de '4 estrellas' para devolver la fantasía al prime time.

'Estoy vivo'

La productora del propio Écija, Good Mood, ha presentado en la actual edición de Series Mania su nuevo proyecto,, según informa Audiovisual451. Por ese mismo foro han pasado otros títulos españoles inéditos, como 'Bellas Artes', 'Perverso' y ' Santuario ' que, junto a la segunda entrega de ' Citas Barcelona ', se han presentado durante un panel organizado por ICEX. En el caso de 'The Other Life', cuyas ventas internacionales corren a cargo de Mediawan Rights,

Su elenco principal está encabezado por Álex González y Marta Hazas, que unen fuerzas al compartir un contacto sobrenatural. El punto de arranque de 'The Other Life' es la mudanza de Gabriela (Hazas) a una nueva casa, en la cual encuentra una veta de un extraño material que, al ser tocada, producirá visiones en la protagonista, llevándola a ver fragmentos del futuro. Entre esas imágenes vislumbra la muerte de su hija, por lo que decidirá tomar cartas en el asunto y cambiar el destino junto a Andrés (González), un policía cuya esposa también se enfrentó a visiones similares.

Familia fantástica

La primera temporada de 'The Other Life' se podrá ver en Disney+ y Televisión Española y constará de ocho episodios de unos 50 minutos de duración, aunque la intención de Good Mood es hacer más entregas si funciona entre el público. En cuanto al enfoque que han buscado darle, Javier Lorenzo, productor de la compañía, ha apuntado directamente a su predecesora: "Queríamos producir una serie que tuviera el mismo espíritu de 'Estoy vivo', que tuvo cuatro temporadas en RTVE y una buena carrera internacional. Buscábamos ese realismo mágico pero elevando el nivel de producción, incluyendo toques de ciencia ficción, pero dándole importancia al drama familiar".

La información que no se ha aportado por el momento es el orden de las ventanas de distribución, es decir, si Disney+ o RTVE la lanzarán con algún tipo de desfase entre sí o de manera simultánea. Tampoco se ha matizado una posible ventana de lanzamiento, aunque el objetivo inicial habría sido que viera la luz a comienzos de año, como aseguró González en octubre de 2023 en una entrevista concedida a El Español: "Acabo de terminar de grabar con Disney una serie que se estrena en enero del año que viene. Es un proyecto muy bonito". En esa misma conversación, se refería al proyecto como 'The Other Side' ('El otro lado'), por lo que su título podría haber cambiado debido a su similitud con el de la última serie de Berto Romero.