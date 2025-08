Disney+ remodelará su pestaña adulta: Star pasará a ser Hulu a partir del próximo otoño

Por Alejandro Rodera |

El tablero del streaming está en constante movimiento, y una de las últimas fichas en desplazarse ha sido la de Hulu. Fundada en 2007 como un proyecto conjunto entre las matrices de Fox y NBC,. Con el paso de los años, y sobre todo con la adquisición de 21st Century Fox, la compañía de Mickey Mouse fue ganando control sobre Hulu con el objetivo de dominarla por completo. Finalmente,de la parte de Comcast.

Una vez rematada la transacción, The Walt Disney Company ha aclarado qué efectos tendrá el dominio total de Hulu en lo que respecta a su estrategia global. Como informa Variety, Disney ha confirmado que "integrará completamente" Hulu en Disney+. Por tanto, la longeva marca, que ha generado títulos tan potentes como 'The Handmaid's Tale', 'Solo asesinatos en el edificio' o 'Ramy', será absorbida por su plataforma hermana dando lugar a una app "unificada" que llegará en 2026.

'Solo asesinatos en el edificio' es uno de los mayores éxitos de la historia de Hulu

Sin embargo, este cambio solo afectará al otro lado del Atlántico, ya que en la gran mayoría de territorios internacionales nunca se ha tenido acceso a Hulu. De hecho, en España pudimos ver sus contenidos a través de plataformas como StarzPlay, HBO Max o Atresplayer antes de que Disney+ se encargara de importarlos de primera mano bajo el paraguas de Star, su pestaña dedicada íntegramente al contenido de corte adulto, en la que también está englobada FX.

En ese sentido, los usuarios no estadounidenses sí que notaremos el último movimiento corporativo de The Walt Disney Company, ya que Hulu se globalizará tras la absorción. A partir del próximo otoño, la pestaña Star de Disney+ será rebautizada para llamarse Hulu. Así pues, Star, que llegó a Disney+ en febrero de 2021 con la intención de apelar al público adulto, se disipará de la constelación de marcas del servicio digital y cederá su espacio a Hulu. Por el momento, se desconoce cómo afectará esto a la denominación de las series que lleguen a través de la renovada pestaña, puesto que los proyectos lanzados a través de Star, como 'The Bear' o la mayoría de originales españoles, han llevado la etiqueta de Star Originals.

'Nos vemos en otra vida' y otros muchos originales españoles se han lanzado como Star Originals

Lavado de cara

Además de detallar esos cambios de cara al futuro, los principales responsables de Disney, el CEO Bob Iger y el CFO Hugh Johnston, también han prometido novedades en la plataforma principal: "Ya estamos trabajando para seguir mejorando nuestra tecnología y, en los meses venideros, implementaremos numerosas mejoras en la app de Disney+, incluyendo emocionantes funciones nuevas y una página de inicio más personalizada". Por último, Disney ha anunciado que, al igual que Netflix, dejará de compartir las cifras de suscriptores de sus plataformas.