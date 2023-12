Por Beatriz Prieto |

El especial de Disney+ 'Isabel Preysler: Mi Navidad', centrado en Isabel Preysler y su entorno familiar, aterriza en la plataforma de streaming este martes 5 de diciembre, a las puertas del puente, para mostrar una nueva cara de la socialité y su familia de cara a la inminente época navideña. Un proyecto que la propia Preysler presentó el día antes, en una rueda de prensa con Carlos Latre de moderador, en la que también estuvo presente el director Manu Montejo.

Isabel Preysler, Manu Montejo y Carlos Latre en la presentación de 'Isabel Preysler: Mi Navidad'

La socialité desveló que Susana Uribarri, su representante, quien contactó con ella "hace casi un año", puesto que "tenían esta idea de que yo hiciera un especial de Navidad". ". Me dijeron que el grupo iba a ser uno en el que me iba a sentir bien", explicó Preysler, quien ya había trabajado previamente con Fremantle en ' Mask Singer: adivina quién canta '. "Creíamos que iba a ser algo muy especial hacer algo con ella.", confesó Montejo.

En palabras del director, el proyecto "ha sido una experiencia fantástica": "Muy bonita, intensa porque fueron siete días de grabación muy intensos, pero la verdad es que todo el equipo estamos muy orgullosos con el resultado e Isabel puede estar contenta con cómo ha quedado, es muy potente y espero que a la gente le guste". "La experiencia ha sido buena. Pensé que me iba a costar más de lo que me ha costado. Reconozco que todo el equipo, empezando por Manu, me lo hicieron muy fácil, y me gustó", confesaba por su parte la protagonista del especial.

El lado íntimo de Preysler

La presentación adelantó momentos de intimidad de Preysler que podrían ver los espectadores en este especial, como su rutina mañanera. "Tamara Falcó dice que es extraño, que es imposible explicar mi desayuno", explicó la socialité, a quien tampoco "me gusta que me acribillen con cosas" cuando se levanta, porque "tengo la tensión muy baja", excepto si se trata de sus nietos. "Eso es sagrado, son los únicos con carta blanca para hacer lo que quieran", subrayó Preysler.

Asimismo, la socialité también habló de sus "momentos de soledad", en los que "hago lo que me apetece". "Cuando sé que voy a dirigir esto, ella me contaba cosas que me quedaba embelesado. Esa primera reunión fue muy generosa porque en las charlas de preproducción yo ya sabía que quería mostrar cómo es, una mujer muy interesante", explicó Montejo, quien fue consciente de que "era importante respetar su tiempo y por eso en algunas escenas yo quería mostrar mi experiencia y, si era un momento de estar sola, sacaba a las personas que no eran necesarias del set".

Miguel Boyer, muy presente

Durante la cita, Preysler también desveló lo presente que tenían a Miguel Boyer, su tercer marido, en la época navideña: "Disfrutaba mucho de la navidad y lo pasaba estupendamente con los niños, preparaba sobres con calcetines y les ponía algo de dinero". La socialité lo definió como alguien "nada serio, en el trabajo quizá", al igual que un hombre "muy cariñoso y muy tierno". "Carlos fue un padre excelente, pero Miguel fue un pilar fundamental para Tamara. Se llevó bien con todos mis hijos", recordó Preysler, sobre su Boyer, a quien sus hijos "admiraban mucho".

"Cuando me empiezo a reunir con ella, me cuenta cosas que son fascinantes y vamos creando como un camino de Navidad, un viaje a la Navidad en la que empiezan a surgir cosas muy interesantes", declaró por su parte Montejo. A partir de ese punto, el directo reconoció que "encontramos cosas mágicas como la figura de Miguel, que es como un personaje más porque su presencia sigue llenando toda la casa". "Lo importante es tener una estructura y luego nos vamos encontrando cosas, como el material de archivo", relató Montejo.