Disney rompe su alianza con BBC y deja a 'Doctor Who' en pausa hasta 2026

Por Cèlia Gallego | |

Disney ha puesto fin a su colaboración con BBC para 'Doctor Who' tras solo dos temporadas. El acuerdo, anunciado en 2022 con la promesa de relanzar la serie como una franquicia global, ha terminado antes de lo previsto debido a los bajos índices de audiencia y a la fría recepción por parte de la crítica y el público del intento de rediseñar la producción con una estética más moderna.

La ruptura deja a la serie de ciencia ficción más longeva de la televisión británica en un punto de inflexión. No obstante, BBC insiste en su "compromiso total" con el proyecto, aunque por ahora no ha adelantado detalles sobre el reparto o la nueva etapa. Eso sí, ha confirmado que 'Doctor Who' no regresará a nuestras pantallas hasta la Navidad de 2026, cuando se emitirá un episodio especial escrito por el showrunner original, Russell T Davies.

Ncuti Gatwa, protagonista de 'Doctor Who', abandonó la serie este verano.

El acuerdo con Disney pretendía convertir a 'Doctor Who' en un fenómeno internacional capaz de llegar a 150 países a través de Disney+. Con un presupuesto estimado en unos impresionantes 10 millones de libras por episodio, muy por encima del estándar habitual de la BBC, la nueva etapa buscaba combinar la tradición británica con la escala de las grandes producciones de streaming estadounidenses y debía garantizar un salto de calidad técnico y narrativo.

Inicio de una nueva etapa en solitario

Sin embargo,Las audiencias en el Reino Unido cayeron alrededor de 1,5 millones de espectadores por episodio respecto a la era de Jodie Whittaker y la crítica se mostró dividida: algunos elogiaron el carisma del nuevo Doctor, interpretado por Ncuti Gatwa, pero otros consideraron que la serie había perdido parte de su identidad.

Pese al revés, el universo 'Doctor Who' continuará expandiéndose. A finales de este año se estrenará 'The War Between the Land and the Sea', un nuevo spin-off coproducido con Disney que servirá como cierre de esta etapa. Además, BBC está desarrollando una nueva producción animada infantil para el canal CBeebies, destinada a acercar el personaje a los espectadores más jóvenes.

El fin del acuerdo supone un golpe para la estrategia internacional de la BBC. Su director general, Tim Davie, había presentado la alianza con Disney como un modelo de colaboración capaz de compensar la caída de ingresos del canon televisivo, principal fuente de financiación del ente público. Y con Disney fuera del proyecto, 'Doctor Who' vuelve a depender únicamente de la BBC y de su capacidad para reinventarse, una vez más, en su próxima regeneración.