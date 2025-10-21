Guillermo García Carsí, creador de 'Pocoyó': "Buscamos subir el target, por eso metimos a la hermana pequeña"

Por Julia Almazán Romero |

Dos décadas después de su estreno, 'Pocoyó' sigue siendo referente del entretenimiento infantil español. El entrañable personaje azul ha regresado a Clan el 13 de octubre con una sexta temporada cargada de novedades, coproducida por Animaj y RTVE. Esta nueva etapa marca un punto de inflexión, pues Pocoyó evoluciona junto a su público y da la bienvenida a Bea, su hermana pequeña, que aporta una nueva dinámica familiar a la serie.

Al frente de este esperado regreso está Guillermo García Carsí, creador original de la serie, que vuelve a ponerse tras la dirección y el guion para recuperar la esencia clásica que convirtió a Pocoyó en un fenómeno mundial. En conversación con FormulaTV, García Carsí reflexiona sobre el proceso creativo, el crecimiento del personaje y la emoción de reencontrarse con un universo que ha marcado a toda una generación.

Los personajes de la sexta temporada de 'Pocoyó' en Clan

'Pocoyó' ahora está de aniversario, cumple 20 años y sigue igual de presente en el imaginario colectivo de mayores y pequeños. ¿Qué crees que tiene este personaje que ha resistido tan bien el paso del tiempo?

Tiene un humor y una estética muy universal y atemporal. Eso es parte del secreto, yo lo diseñé pensando en personajes clásicos como 'La Pantera Rosa' o Chaplin. Por lo tanto, esa es la base de Pocoyó y, además, ese diseño minimalista también hace que no pase de moda. Luego, no intenta una representación idealizada de la infancia, por eso, al tener ese humor universal y esa estética un poco atemporal, pasa el tiempo y a la gente le sigue gustando.

Regresas a 'Pocoyó' unos años después de tu marcha. ¿Qué te llevó a aceptar volver como director y guionista después de tantos años?

El reto de hacer cosas distintas que es lo más complicado. Buscábamos mantener la esencia, pero subir el target, por eso, metemos personajes nuevos como la hermana pequeña, Bea. Además, también apostamos por historias más largas, de doce minutos, pues yo siempre he pensado que 'Pocoyó' tenía potencial para contar historias más variadas. Todo ello, es lo que me ha motivado a hacer esta nueva temporada donde cada capítulo es una historia distinta, lugares distintos y personajes distintos.

Poder seguir haciendo esa labor de explorar hasta dónde puede llegar Pocoyó es muy gratificante

¿Qué se siente al volver a dirigir y escribir historias del personaje que te ha cambiado la vida?

Primero, reencontrarme con los personajes es muy emocionante y poder hacer que evolucione la serie. Es cierto que los personajes se mantienen igual, aunque Pocoyó sí que se siente un poco más mayor, los personajes siguen siendo lo que son. Entonces, poder seguir haciendo esa labor de explorar hasta dónde puede llegar Pocoyó es muy gratificante.

Esta temporada marca un cambio importante, pues Pocoyó habla por primera vez en frases completas. ¿Cómo fue el proceso de decidir que ya era el momento de hacerlo?

Todo se incluye dentro de esta idea de subir el target. La posibilidad de que hable más te abre a distintas historias, pero hay que buscar ese equilibrio siempre para que siga teniendo el encanto del Pocoyó clásico. Asimismo, puedo afirmar que la serie sigue teniendo la esencia de ese cine mudo, aunque él hable y le percibamos como algo más mayor.

Guillermo García Carsí, creador original de la serie de 'Pocoyó'

¿De qué manera esta nueva etapa refleja la evolución de su público, los niños que crecieron viendo la serie y ahora ya son adultos?

Desde la primera temporada intentaba siempre que le pudiera gustar a los pequeños y a los más mayores. Entonces, ahora seguimos intentando hacer que sean historias interesantes para todo el mundo. Lo bueno del formato de doce minutos es que tienes que contar aventuras e historias más complejas. Por ello, creo que va a enganchar también eso con ese público que conoció de pequeño a Pocoyó y ahora le va a ver metido en grandes aventuras.

¿Cómo ha sido volver a escribir guiones pensados para niños? ¿Qué ha cambiado en tu forma de contar historias para estas nuevas generaciones?

Sí es cierto que ha cambiado, pero la esencia de 'Pocoyó' es lo atemporal y lo universal. Entonces, han podido pasar 20 años, pero los temas son los mismos de hace mil años, como por ejemplo el egoísmo o un capítulo donde Pato es posesivo. Por lo tanto, hay temas que son generales, lo que sí cambia, en cuanto a la estética, es que hemos metido nuevos personajes e historias para más mayores.

Hemos tenido que encontrar el equilibrio para que Pocoyó siga teniendo su encanto

La llegada de Bea, la hermana pequeña de Pocoyó, introduce una nueva dinámica familiar. ¿Qué representa Bea dentro del universo de la serie?

Efectivamente es la hermana pequeña y en el capítulo que la introducimos Pocoyó tiene ese punto de celos del príncipe destronado. Luego, en otros capítulos, se hace el hermano mayor con ella y es más protector, lo que genera nuevas dinámicas y nuevos tipos de historia. Sin embargo, también hemos tenido que encontrar el equilibrio para que Pocoyó siga teniendo su encanto y no sea ahora demasiado responsable, sería todo un error y le haría menos interesante como personaje.

Dentro de la serie nunca se ha hablado de figuras paternas de Pocoyó, y ahora aparece una nueva hermana. ¿Quiénes son los padres de ellos?

Digamos que en las series infantiles hay dos tipos: los que están más basados en el realismo y en la familia, que pueden ser 'Peppa Pig' o 'Bluey', y luego tienes series que están basadas en el mundo del niño, en la imaginación. Pocoyó está ahí, en un mundo donde todo vale.

¿Por qué una hermana y no otro tipo de personaje? ¿Hay algo más detrás de esa decisión creativa?

Había cierta lógica de hacer otro personaje humano. También es verdad que cuando hice el primer boceto, trabajaba con mi hermana, que se llama Bea, y sí que hice un dibujito de una posible hermana y, al final algo sí que tiene de mi hermana. Sobre todo ese primer capítulo que le hacen más caso a la niña pequeña nueva, rubia, que acapara toda la atención. Además, era como algo lógico que otro de los personajes principales fuera un humano.

Pato, Bea, Pocoyo y Elly, personajes principales de la serie de 'Pocoyó'

Has dicho que desde el principio quisiste crear algo "clásico y minimalista, como 'La Pantera Rosa'". ¿Cómo se mantiene esa esencia en una industria cada vez más saturada de estímulos visuales?

Antes no existían cosas como TikTok donde el desarrollo de la capacidad de atención es mínima. Por eso, se sigue agradeciendo ese estilo más minimalista, aunque sigue habiendo acción sin parar y humor sin recargar visualmente la pantalla de puro estímulo.

'Pocoyó' es una de las pocas marcas infantiles españolas que han triunfado globalmente. ¿Qué crees que le falta a la animación española para tener más éxito internacional?

El dinero viene muy bien porque talento hay para aburrir. Si pudieran hacer más producciones, ahí sí se verían más casos de éxito, porque seguro que hay series muy buenas que no se han hecho por la falta de recursos financieros. Para que algo llegue a ver la luz, hay muchas variables aparte exclusivamente de la parte creativa. Por ello, si crecemos como industria, seguro que habrá más series de éxito como 'Pocoyó'.

¿Qué personaje te resulta más divertido o más fácil de escribir a día de hoy?

El más divertido y fácil es Pato, porque él es más sufridor, entonces te da más juego. También es el personaje en el que puedes hacer más cartoon y se puede hacer locuras muy graciosas. Entonces, sería mi favorito.

Pocoyó puede hacer cualquier cosa y queremos llevarle a distintos mundos

Después de veinte años, ¿qué dirías que te ha enseñado un personaje como Pocoyó?

Me gustó comprobar de los personajes que pueden enseñar un lado bueno y un lado malo. Digamos que Pocoyó es gracioso y espontáneo, pero puede llegar a ser egoísta o no considerado con el resto. Por lo tanto, no hay uno que sea bueno buenísimo y otro malo malísimo, eso es lo que funciona muy bien, porque al final es como somos los humanos.

¿Cómo ves el futuro de 'Pocoyó' dentro del mercado audiovisual iberoamericano?

Con esta nueva temporada buscamos que se revitalice, la idea es seguir expandiendo. Al final, lo interesante de Pocoyó es ese fondo blanco, que funciona como un lienzo donde tienes total libertad al no haber un contexto concreto. Pocoyó puede hacer cualquier cosa y queremos llevarle a distintos mundos y distintos tipos de historias.