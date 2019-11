Leticia Sabater estrena "Trínchame el pavo", su nuevo villancico con hipnótico videoclip

Leticia Sabater quiere convertirse en la Mariah Carey cañí. La norteamericana es todo un icono de la Navidad gracias al megahit "All I want for Christmas is you" y la española pretende seguir sus pasos. Tras probar suerte el pasado año con "El polvorrón", la presentadora de "Mucha marcha" estrena un nuevo villancico electro latino que intentará arrasar en toda cena familiar o de empresa que se precie.

Videoclip de "Trínchame el pavo", el nuevo villancico de Leticia Sabater

"Trínchame el pavo" es el título de este single, compuesto por ella misma, que llega con un videoclip a la altura de los anteriores. El vídeo cuenta con las señas de identidad de Sabater: sobredosis de cromas, fantasiosos bikinis y movimientos imposibles. Y, una vez más, la letra no tiene desperdicio: "Trínchame el pavo papito, cómetelo poquito a poquito. Es navidad, final feliz y polvito".

La autora de la novela "Lety la Horrible y el Internado diabólico" emula a la mismísima Netta Barzilai y su éxito "Toy" con continuos cacareos. Hasta se atreve a crear una hipnótica coreografía que podría sustituir al baile de Coyote Dax o "La Macarena" en toda discomóvil o fiesta navideña. Por el momento, no va a dejar de presentar este sencillo en directo en múltiples bolos y conciertos que realizará en los próximos días.

Sus hits virales

Aunque parezca que su faceta musical es relativamente reciente, la realidad es que Sabater cuenta casi con 30 años de trayectoria como cantante. Eso sí, con algunos parones. Su debut discográfico se produjo con el sencillo "Tú vecina favorita", pero su mayor éxito llegó un año más tarde con "Leti Rap" (1991). Tras una década alejada de los escenarios y varios realities, la presentadora volvió con "Se fue" (2011), "Mr. Policeman" (2012), "Yo quiero fiesta" (2013), "Universo Gay" (2014), "YMCA" (2015), "La salchipapa" (2016), "Toma pepinazo" (2017), "Tukutú" (2018), "El polvorrón" (2018) y "18 centímetros, papi" (2019).