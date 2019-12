Divinity multiplica su oferta de ficción turca: Así son las seis nuevas comedias que emitirá

Que las series turcas son un gran éxito de audiencia en las cadenas temáticas de nuestro país no es ningún secreto y prueba de ello son los datos que diariamente consiguen las producciones que forman parte de la parrilla diaria de Nova y Divinity. Por ello no sorprende que ambas cadenas sigan lanzando nuevos productos que llegan directos desde Turquía para ir cubriendo los huecos dejados por las series que han ido terminando paulatinamente. Precisamente es lo que sucederá el lunes 9 de diciembre cuando Divinity estrene a las 19h00 'Hayat: Amor sin palabras', una nueva serie turca que aterrizará en la franja de tarde de la temática de Mediaset para cubrir el hueco dejado por 'Dolunay'.

'Mi mentira más dulce' y 'Habitación 309'

Pero no es la única nueva serie que Divinity emitirá y es que a las ya confirmadas 'Inadina Ask' y 'We all fall in love', series protagonizadas por Can Yaman, se les unen ahora 'Habitación 309', 'Amar es primavera', 'En todas partes, tú', 'Mi mentira más dulce' y 'Situación sentimental: complicada'. Cinco nuevas comedias románticas con las que Mediaset reforzará el que es uno de los contenidos estrella de su canal. Por ahora ninguna de ellas tiene una fecha confirmada de estreno pero lo que sí está claro es que todas aterrizarán en el año 2020, junto a posiblemente más adquisiciones que llegarán los próximos meses a Divinity.

Demet Özdemir protagoniza 'Habitación 309'

Mediaset España ha hecho oficial la adquisición de la ficción turca 'No. 309' de la que hablamos semanas atrás. En nuestro país la telenovela llevará por nombre 'Habitación 309' y en ella veremos a Demet Özdemir (protagonista de 'Erkenci Kus') junto a Furkan Palali ('Benim Tatli Yalanim'). La ficción arrancará cuando el cabeza de familia lanzará un reto a sus nietos Erol y Onur: el primero que se case y tenga un hijo heredará su paquete de acciones valorado en 600 millones de liras turcas. Lo que poco imagina en ese instante Onur es que horas después conocerá por error a Lale, una joven con la que vivirá una noche de pasión que lo cambiará absolutamente todo.

Özge Gürel protagoniza 'Amar es primavera'

Özge Gürel, la protagonista de 'Dolunay', seguirá en Divinity de la mano de la ficción 'Amar es primavera' (Kiraz Mevsimi)'. Ella se pondrá en la piel de Öykü, una prometedora diseñadora de moda que siempre ha estado enamorada de Mete (Daghan Külegeç). Cuando vea que este está realmente enamorado de su mejor amiga, Seyma (Nilperi Sahankaya), decidirá acercarse a Ayaz (Serkan Cayoglu), un joven rico y mujeriego por el que finge sentirse atraída para así esconder sus verdaderos sentimientos por Mete. Por su parte, Aybüke Pusat, protagonista de 'Medcezir', comparte protagonismo en 'En todas partes, tú' (Her yerde sen)' con Furkan Andic ('Meryem'). Ella se pone en la piel de Selin, una mujer ambiciosa y trabajadora que encuentra la casa perfecta para vivir mientras que él es Demir; un empresario de éxito que tras pasar varios años en el extranjero regresa a la ciudad y decide adquirir la casa en la que creció. Cuando ambos firmen el contrato se darán cuenta que cada uno de ellos posee la mitad de la propiedad, por lo que se ven forzados a convivir bajo el mismo techo.

'En todas partes, tú'

La historia más dulce

Por otro lado, en 'Mi mentira más dulce' (Benim Tatli Yalanim)' encontramos a Furkan Palali en el papel de Nejat y Lavinya Ünlüer en el papel de su hija Kayra. La madre de la pequeña les abandonó cuando tan solo era un bebé y este tiempo, su padre le ha contado a la niña que su progenitora realmente está en África cuidando de otros niños. Todo se complicará cuando el hombre conozca a Suna (Asli Bekiroglu), una pastelera con la que tendrá un rifirrafe que llevará a la mujer a acudir a su hogar a disculparse. Cuando aparezca, la pequeña Kayra creerá que ella es su madre y será entonces cuando ella tenga que fingir que efectivamente, es su hija. Esta historia se unirá a la que centra la ficción 'Situación sentimental: complicada' (Iliski Durumu: Karisik)' en la que Aysegul (Seren Sirince), una joven guionista de televisión, verá como su vida dará un vuelco radical cuando se enamore de un conocido actor encarnado por Berk Oktay que se terminará convirtiendo en su jefe.