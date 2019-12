Can Yaman niega haber pagado a 'Cazamariposas' para animar a sus fans

La visita de Can Yaman a España no ha pasado desapercibida para nadie y es que el multitudinario recibimiento que el protagonista de 'Erkenci Kus' tuvo en nuestro país y lo mucho que se habló de él en los medios españoles ha llegado hasta Turquía. El intérprete ha realizado una entrevista en la que ha analizado sus últimas polémicas, ha hablado de sus próximos proyectos y sí, ha querido pronunciarse de forma tajante respecto a lo que vivió en nuestro país cuando vino a promocionar las ficciones turcas que emite Divinity a diario.

Can Yaman

¿Paga a sus fans?

En su país natal, habitualmente se critica a Can Yaman y se le acusa de pagar a los fans que le siguen en todos los lugares que visita, una afirmación que el intérprete ha negado de forma tajante. "En mi último evento había unas 2.000 personas. Si pago 100 euros a cada uno, habría desperdiciado 200.000 euros. Imagínate si hiciera eso durante tres días... ¡son tres millones de euros", afirma el actor, quien además reflexiona con el hecho que "si los fans fuesen falsos, sería algo obvio. No habría publicaciones en redes sociales (...) y miles de personas comparten sus imágenes conmigo". Es por ello que Can Yaman emplaza a los que no le creen a "entrar en los hashtags que se utilizan y comprobar que esas cuentas sí son reales".

Niega haber pagado a 'Cazamariposas'

Precisamente, la prensa turca le acusó de haber contratado a Sergio Silva de 'Cazamariposas' para animar a sus fans. Durante la visita de Can a nuestro país, el reportero realizó una pieza en la que compartía plano con infinidad de fans, a los que obviamente animó, un gesto que muchos medios turcos han entendido como un montaje ideado por el actor y que obviamente este ha negado. "Él es un reportero de un programa de televisión (...) se llama Sergio Silva (...) tenía un micrófono en la mano. Los que realmente quieran seguirlo y verlo pueden mirar en las redes sociales", afirma Can, para explicar después que "hicimos una entrevista con él (...) para su programa en la rueda de prensa (...) es un chico simpático". El actor quiso dejar claro que Sergio "quería hacer algo simpático, porque él es como mi fan y eso les entusiasmó allí" y puntualizó que "el otro chico que me entrevistó también era muy simpático", en referencia a Germán González, que le entrevistó en Cannes.

Can Yaman y Demet Ozdemir en 'Erkenci Kus'

¿Por qué se le critica?

Pero, ¿por qué se habla así de mal de Can Yaman? Este apunta directamente a una razón: "Soy el único actor en Turquía que no tiene asesor de prensa, no tengo cuentas administradas por terceros, mis cuentas en redes sociales las manejo yo mismo". Pero no, esta no es la única polémica que ha tenido que aclarar el actor y es que unas declaraciones suyas sobre el intérprete Kivanc Tatlitug no gustaron demasiado a sus seguidores. Este actor visitó España a la vez que Can Yaman pero es evidente que la repercusión de su visita no fue la misma, algo que reseñó el protagonista de 'Dolunay'. Sobre ello ha afirmado que "aprecio mucho a mi hermano Kivanc y sigo mucho su trabajo, no puedo compararme con él (...) pero es verdad que las series que ha hecho en los últimos cinco años no se vendieron en Europa (...) en Oriente Medio sí es famoso".

Química sexual con Demet

Por último, el actor ha querido también hablar de la química que tenía con Demet Ozdemir en 'Erkenci Kus'. Can afirma que "algo fundamental que deben tener las parejas en las series es un alto deseo sexual" y es que está convencido que los actores se dividen en dos grupos: "Los que tienen un alto deseo sexual y los que no tienen deseo sexual (...) en las series fallidas en los últimos años los actores protagonistas no tenían una química sexual. La audiencia se pregunta si realmente hay amor entre ellos, por eso no funcionan (...) mis escenas con Demet Ozdemir ardían".