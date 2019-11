Divinity emitirá 'We all fall in love (Hangimiz Sevmedik)', otro gran éxito de Can Yaman

Es innegable que que Can Yaman se ha convertido en el actor de moda en Divinity. Uno de los mayores éxitos turco de la cadena es 'Erkenci Kus': Pájaro soñador', ficción protagonizada por este; por ello no sorprende que Mediaset España quiera seguir estrenando productos en los que él sea el principal rostro. Es precisamente lo que sucedió meses atrás, cuando se empezó a emitir 'Dolunay', otra serie que cuenta con él como protagonista y que finalizará la primera semana de diciembre. Pero no es la única producción de Can Yaman que formará parte de su catálogo y es que el grupo de comunicación ha anunciado la adquisición de otras dos series.

Elenco protagonista de 'Hangimiz Sevmedik'

Si días atrás se anunciaba que Divinity emitirá 'Inadina Ak', el grupo de comunicación ha hecho oficial esta información y ha confirmado que también apostará por 'We all fall in love (Hangimiz Sevmedik)'. Esta serie se emitió en los años 2016 y 2017 en la cadena turca TRT 1 y está protagonizada por el propio Can Yaman y Selen Soyder. Esta es la tercera producción como protagonista del actor y en su día se convirtió en un auténtico éxito de audiencia. Cuenta con una única temporada de 40 episodios y al igual que ha sucedido con otras series del intérprete, nos encontramos ante una divertida comedia romántica, el que sin duda es el género estrella de Divinity.

En 'We all fall in love' conoceremos la historia de Tarik y Itir, una pareja de enamorados que ha vivido toda la vida en el mismo vecindario pero que tiene que disfrutar de su amor en secreto y es que sus progenitores se odian desde que hace 36 años su amor se truncó y tomaron caminos distintos, un hecho que ignoran sus hijos. Ambos deciden casarse en secreto e iniciar una nueva vida juntos. Será entonces cuando deban confesar la verdad a sus familias y llevar a cabo su plan: estrechar el vínculo entre ellos. ¿Lo conseguirán? ¿Logrará su amor superar la barrera familiar o cederán o terminarán iniciando dos vidas totalmente independiente? Estas son las claves de la nueva apuesta de Divinity cuya fecha de estreno es una auténtica incógnita por ahora.

'Dolunay' terminará primero en Mitele Plus

Pero antes del estreno de las dos nuevas producciones turcas con Can Yaman al frente, Mediaset España emitirá el desenlace de 'Dolunay (Luna Llena). Siguiendo la estrategia utilizada desde hace semanas con 'No sueltes mi mano', el capítulo será preestrenado primero en pago. De esta forma, el 3 de diciembre, Mitele Plus permitirá a sus suscriptores descubrir cómo termina la historia de amor entre la joven chef Nazli y el apuesto millonario Fer. Unos días después llegará el desenlace definitivo a la emisión en abierto y es que será en esta primera semana de diciembre cuando Divinity emita el último capítulo de la ficción turca. Ese día, Can Yaman se despedirá de la cadena... aunque lo hará temporalmente.