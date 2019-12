Las claves de 'Inadina Ask', la nueva telenovela turca de Divinity protagonizada por Can Yaman

A principios de abril de 2019, Divinity incorporó a su parrilla 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', ficción turca con la que la cadena de Mediaset seguía apostando por dicho mercado tras el boom iniciado con 'Fatmagül' en Nova. Una producción que logró conquistar a los fans de las telenovelas turcas y que dio a conocer a Can Yaman, actor protagonista, entre un público español que se volcó con él durante su visita a finales de noviembre. Por ese motivo, Divinity ha adquirido una nueva producción protagonizada por el intérprete turco: 'Inadina Ask'.

Can Yaman y Açelya Topaloglu como Yalin y Defne en 'Inadina Ask'

Tras el final de 'Dolunay', que se emite este 4 de diciembre y que ha sido la segunda ficción de Divinity con Yaman como protagonista, Mediaset ofrece esta nueva producción turca para seguir manteniendo al conocido actor en la pequeña pantalla. Emitida en Turquía entre mediados de 2015 y principios de 2016 en la cadena Fox con un total de 32 episodios de dos horas de duración, 'Inadina Ask' fue el segundo trabajo del intérprete turco. Fue su primer papel protagonista, con el personaje de Yalin, tras su exitoso paso por la ficción 'Gonül Isleri', donde su trabajo como Bedir, un personaje secundario, logró transformarse en un exitoso salto a la televisión para él. Un protagonismo en el que se estrenó en compañía de la actriz Açelya Topaglu, en el papel de Defne.

'Inadina Ask' cuenta la historia de amor entre Yalin y Defne, desarrollada en la empresa Aras Technology, donde el primero trabaja como CEO. Tras la incorporación de Defne como programadora de la empresa, los continuos choques en el trabajo comienzan a despertar una cierta atracción entre los dos protagonistas, que no solo afectará a sus vidas: sus respectivas familias se acaban viendo involucradas en una comedia romántica marcada por los malentendidos y la cabezonería de sus protagonistas. Con motivo de su próximo estreno en Divinity, en FormulaTV recogemos las claves por las que esta nueva apuesta con Can Yaman puede conquistar a los espectadores.

1 Açelya Topaloglu como Defne Barutçu

Açelya Topaloglu, actriz protagonista de 'Inadina Ask'

Aunque 'Inadina Ask' supuso el estreno de Can Yaman como actor protagonista, ese no fue el caso de su compañera, Açelya Topaloglu. La intérprete encargada de dar vida a Defne, una programadora de éxito recién licenciada en la universidad, se estrenó como actriz televisiva en 2013 y, un año después, ya obtuvo su primer papel protagónico en 'Kaçak Gelinler', producción tras la cual fichó para el papel de Defne en 'Inadina Ask'. Topaloglu encarna a una mujer muy segura de lo que hace y apasionada en su trabajo, aspecto de su vida en el que es tan profesional como eficaz.

Defne es, además, un personaje divertido, hablador y con mucho genio. Su actitud y las situaciones que le rodean acaban convirtiéndola en una protagonista a la que es fácil coger cariño, al mismo tiempo que el espectador se divierte con sus ocurrencias y reacciones. Especialmente, en el caso de tener que lidiar con el controlador de su hermano o con la actitud tozuda de Yalin, a la misma altura que la suya, faceta quizás influenciada por el hecho de que ha crecido con tres hermanos. Un personaje que también tendrá que lidiar con la rivalidad de una antigua compañera de universidad y con la actitud sobreprotectora y descarada de su abuela, dispuesta a todo para defender el honor familiar, incluso de recurrir a la fuerza bruta con ayuda de su bastón.

2 Can Yaman como Yalin Aras

Can Yaman, actor protagonista de 'Inadina Ask'

Muy diferente al abierto y apasionado Can de 'Erkenci kus' o al serio y controlador Ferit de 'Dolunay', Can Yaman da vida en esta ocasión a un empresario de aspecto desenfadado, descarado y mujeriego, además de algo caprichoso. Exigente en su trabajo, Yalin es un hombre tranquilo, amante del deporte, que también logra mantener la calma en situaciones peliagudas y no duda en recurrir a su lado pícaro y bromista para conseguir lo que quiere. La testarudez de Yalin, no obstante, al igual que su orgullo, le dirigen en más de una ocasión a duras confrontaciones y a situaciones de las que luego se arrepiente.

El empresario es un personaje muy dado a fiarse de las primeras impresiones y soltar reproches sin pensar, aspecto que acarrea consigo más de un problema. Esto se da con demasiada frecuencia al comienzo de su relación con Defne, a quien sus a veces duras palabras causan más de un quebradero de cabeza. Por suerte, Yalin cuenta con el apoyo de su hermana Yesim (Nilay Duru) y su primo Deniz (Cem Belevi), quienes tratan de una forma un tanto cómica de hacer que el empresario se de cuenta de lo que siente por Defne antes de que estropee demasiado la relación entre ambos por sus alocados y estúpidos impulsos.

3 Una pareja con mucha química

Defne y Yalin, pareja protagonista de 'Inadina Ask'

La primera impresión que se causan Defne y Yalin entre si no es precisamente buena al arrancar 'Inadina Ask': mientras la primera piensa que él es un pervertido acechando en un aparcamiento, el segundo cree que la única intención de Defne es conquistar a su primo en su primer día de trabajo, al pillarla cambiándose en el coche antes de entrar en la empresa. El choque entre ambos personajes es más que evidente, especialmente cuando la situación se va agravando a lo largo de su primera "jornada" de contacto.

Sin embargo, con el desarrollo de los acontecimientos, se va notando la buena química que crece entre ellos. Ambos testarudos y con bastante mal genio, Defne y Yalin van poco a poco descubriendo las cosas que tienen en común, lo que hace que la relación se vaya desarrollando con buen rumbo a lo largo de la trama. Topaloglu y Yaman consiguen dejar clara la buena química que existe tanto entre los actores como entre sus personajes, algo que se plasma en sus buenos y malos momentos (más bien frecuentes, especialmente al principio). Un aspecto que anima al espectador a continuar la historia con el fin de saber cómo se relacionan ambos personajes y qué rumbo tomará su relación.

4 Un reparto a la altura

Reparto principal de 'Inadina Ask'

Igual que Yaman y Topaloglu logran convencer con sus respectivas interpretaciones, el reparto que los acompaña está a la altura de sus papeles, con multitud de personalidades y diferentes actitudes. Por ejemplo, uno de los personajes, más allá de los protagonistas, que toca al espectador desde los primeros minutos es la alegre y desenfadada Yesim, hermana de Yalin. Una mujer segura de si misma que no duda poner a su hermano en su lugar, especialmente cuando este trata de "obligarla" a vestir ropa menos "provocativa", actitud que dista mucho de la propia Defne, quien cede a los deseos de su hermano Çinar (Eren Vurdem).

En cambio, tanto Çinar como Yalin son muy similares: hombres preocupados por su familia (quizás en exceso), que no dudan en llegar a las manos si es necesario, una actitud que saca un tanto de quicio a sus hermanas, cuya buena relación es más que evidente desde el comienzo. Situaciones y personalidades dispares y variadas que crean subtramas que encajan a la perfección con la trama principal en torno a Defne y Yalin, quienes además cuentan con el apoyo y la ayuda de amigos y familiares, como los hermanos de Defne, su excuñada y la hermana de esta o el primo de Yalin y Yesim, Deniz, quien se ve envuelto en la relación de los protagonistas empujado por su alocada prima.

5 Dos familias muy implicadas

Tensión entre la familia Aras y la familia Barutçu en 'Inadina Ask'

La relación entre Defne y Yalin acaba implicando no solo a los dos protagonistas, sino también a sus respectivas familias, en mayor o menor medida. Los malentendidos son más que habituales, lo que da lugar a un primer mal contacto entre Çinar, hermano de Defne, y el empresario interpretado por Yaman. A partir de ese punto, la relación entre las familias Barutçu y Aras irá creciendo a lo largo de una trama en la que se suceden tanto choques como relaciones amorosas entre los miembros de ambas familias.

No solo los hermanos Barutçu se verán implicados con los hermanos Aras y su primo Deniz, como por ejemplo con la relación que comienza a florecer entre Yesim y Çinar, sino que los conflictos y la creciente cercanía entre ambas familias llegará incluso a alcanzar a los abuelos de ambas partes, Pembe Barutçu (Bilge Sen) y Süreyya Aras (Selim Gürata), dos personas tan respetadas y queridas como temidas por sus nietos y sus allegados. Un aspecto muy común en las producciones turcas, donde las familias suelen verse implicadas en las tramas a un mayor nivel que en otras ficciones como las telenovelas latinoamericanas y que, en esta ocasión, enfrenta a ambos núcleos familiares al creer que las parejas que surgen entre ellos son inadecuadas.

6 Romanticismo con grandes dosis de comedia

Leyla, Yesim y Defne se divierten en una fiesta en 'Inadina Ask'

Con la historia de amor entre Defne y Yalin como eje principal de la producción, no es de extrañar que el romanticismo esté muy presente a lo largo de la trama. Un aspecto de 'Inadina Ask' al que se une otro en común con 'Erkenci kus' y la historia de Sanem y Can: la comedia. Las tramas y subtramas que se generan a lo largo de 'Inadina Ask' no solo cuentan con toques de amor, sino también de humor, generado tanto por parte de las historias como por parte de los personajes y los actores que los interpretan. Una característica predominante a lo largo de la producción que logra entretener al espectador y se aleja de la presencia casi continua de dramas turcos, más comunes en televisión.

Defne es, de hecho, un gran punto humorístico a lo largo de la ficción, además de encabezar el reparto como protagonista. Su actitud desenfadada y en muchas ocasiones cómica consigue enganchar y animar la trama, al igual que la de otros personajes como su compañera de piso y hermana de su excuñada, Ezgi (Cevahir Turan), o Yesim. No obstante, aunque ellas sostienen en muchos aspectos gran parte de la comicidad de la trama, no impide que el resto de personajes implicados no se vean envueltos, como incluso el propio Yalin o hasta la abuela Pembe, siempre dispuesta a descargar su bastón con todo aquel que cree que se lo merece.