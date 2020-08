Divinity ultima el estreno de 'En todas partes, tú', su nueva serie turca

La fiebre turca no descansa en Mediaset España y es que el grupo de comunicación tiene ya listo un nuevo producto para ser lanzado en las próximas semanas. 'En todas partes, tú' es el título de la nueva producción nacida en Turquía cuya promoción ya ha arrancado en los canales del grupo y que aterrizará en la parrilla de Divinity en el inicio de la nueva temporada televisiva que ahora arranca. Esta nueva apuesta intentará hacerse un hueco en el day-time de la cadena en el que las series turcas han vuelto a destacar notablemente con muy buenos resultados de audiencia.

Protagonistas de 'En todas partes, tú'

'En todas partes tú' es la adaptación turca de la serie taiwanesa 'Just You' que Aybüke Pusat y Furkan Andic protagonizaron en el año 2019 en Turquía. Ambos son dos rostros muy familiares para los espectadores españoles y es que Pusat trabajó 'Medcezir', mientras que Andic lo hizo en 'El secreto de Feriha'. Ellos encabezan el reparto de esta comedia romántica que los suscriptores de Mitele Plus han podido empezar a ver ya que el pasado mes de julio la plataforma de pago de Mediaset España preestrenó los cinco primeros episodios de la misma. Ahora, la ficción se prepara ya para dar el gran salto a la emisión en abierto con su emisión en Divinity.

No sería extraño que el grupo de comunicación opte por lanzar la ficción también en Telecinco, al igual que ha sucedido con 'Habitación 309'. La ficción protagonizada por Demet Özdemir se estrenó en una emisión multicanal de Telecinco y Divinity y sin duda, el resultado de la estrategia no pudo ser mejor ya que la serie ha logrado consolidarse en la franja de tarde de la temática junto a las reposiciones de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' y 'Kara Sevda (Amor eterno)'. Lo que sí parece claro es que 'En todas partes, tú' formará parte de la parrilla diaria de Divinity y será tan solo una de todas las novedades que la cadena prepara para el próximo otoño.

Así es 'En todas partes, tú'

¿Qué pasaría si al intentar instalarte en tu nuevo hogar descubres que otra persona también es dueña de la misma? Ese es el punto de partida de esta ficción en la que conoceremos a Selin Sever y Demir Erendil, dos jóvenes que se darán cuenta que cada uno posee la mitad del mismo inmueble. En ese momento arrancará gran guerra entre ambos que provocará surrealistas enfrentamientos y es que ninguno está dispuesto a ceder en lo que consideran una gran injusticia; ambos están convencidos que esa casa les pertenece. Pero la cosa no queda ahí y es que todo se complicará además cuando Demir se convierte en el jefe de la empresa Artemim en la que Selin ejerce como diseñadora de interiores. Ambos empezarán a estar todo el día juntos y será entonces cuando surgirá la que puede ser la chispa del amor.