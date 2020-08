Unas fans españolas de Can Yaman le conocen tras viajar hasta el set de rodaje de 'Ban Yanlin' en Turquía

El fenómeno que despierta Can Yaman entre los españoles es sin duda más que reseñable; se cuentan por miles los fans que el actor turco tiene en nuestro país. Desde que Divinity estrenó en España la ficción turca 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', el intérprete se ha convertido en todo un ídolo de masas. Por ello no sorprende que algunos de sus seguidores estén completamente volcados en él. Y es que si días atrás veíamos como una andaluza transformaba su hogar en prácticamente un museo dedicado al actor e incluso le dibujaba en la fachada, ahora hemos sabido que un grupo de seguidoras españolas ha decidido marcharse a Turquía para conocerle.

Las fans españolas con Can Yaman en Turquía

Ana, una de las españolas que viajó hasta Estambul para conocer al actor turco, ha protagonizado un extenso Instagram Live en el perfil oficial de Divinity de la mano del periodista Adolfo Rodríguez. Esta ha explicado todos los detalles del que sin duda ha sido el viaje de su vida y es que para envidia de muchos seguidores del actor, ella y sus amigas han podido conocerle, se han fotografiado con él e incluso han podido charlar unos minutos, tanto con él como con el resto de miembros del elenco de 'Ban Yanlin', la telenovela turca que a día de hoy protagoniza en FOX Turquía.

A sus 44 años, Ana confiesa que nunca había sido fan de nadie como lo es ahora de Can Yaman, por ello, el pasado mes de enero organizó un viaje con su hijo a Turquía, para intentar conocer a su ídolo. Una operación a la que se tuvo que someter su perro hizo que sus planes se viniesen abajo, cancelando el que sin duda era el viaje de sus sueños. Pero lo que poco podía esperar es que su marido junto a los maridos de otras fans españolas de Can Yaman les habían preparado la mayor de las sorpresas: les regalaron a todas el viaje que con el soñaban tanto tiempo en hacer, iban a ir juntas a Turquía.

Adolfo Rodríguez y Ana, una de las fans que conoció a Can Yaman

"Es muy divertido"

Y así lo hicieron, con cierto "respeto y miedo" por la crisis del coronavirus, tal y como ella misma explica. Pues bien, finalmente llegaron a Estambul y allí lograron dar con el lugar en el que se estaba grabando 'Ban Yanlin'. Pudieron por tanto conocer a todos los miembros del elenco, entre los que evidentemente se encontraba Can. Ana cuenta que es una persona muy simpática y divertida que no dudó en pasar un rato con ellas y es que tal y como les confesó, se sentía apenado porque en su visita a España no había podido estar con los fans el rato que hubiese querido ya que había demasiadas personas esperándole en Madrid.

¿Dónde se graba su serie?

Durante la charla en español con las chicas, Can Yaman se interesó por el viaje que habían realizado por conocerle y se mostró feliz de que fans españolas hubiesen acudido hasta ahí por él. No dudó en firmarles unas camisetas y fotografías y posó junto a todas ellas para que estas se llevasen el mejor de los recuerdos posible. Un recuerdo que a otros fans les costará conseguir y es que Ana, por "respeto al lugar de trabajo" de Can y su equipo, no ha querido revelarle a nadie donde se rueda la exitosa serie turca de FOX y Gold.