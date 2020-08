Una fan española de Can Yaman le pinta en su fachada y crea un traje de flamenca con su cara

La pasión que ha despertado el intérprete Can Yaman entre el público español es evidente y es que el actor turco se ha convertido en toda una estrella en nuestro país desde hace ya más de un año. Desde que la audiencia española le descubriese con 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' en Divinity, este es todo un referente para miles de personas y prueba de ello es el multitudinario recibimiento que este tuvo cuando visitó nuestro país precisamente para promocionar la ficción turca.

Fachada con el dibujo de Can Yaman

Pues bien, una de sus mayores fans en nuestro país ha querido rendirle un homenaje en su hogar. La andaluza Maribel Ruiz Calvente, vecina de Los Barrios, en Cádiz, no ha dudado en querer mostrar su agradecimiento al actor ya que su trabajo en diferentes ficciones turcas fue muy importante para que durante un rato cada día, ella olvidase su soledad en el confinamiento provocado por el coronavirus. Ruiz Calvente logró ser más feliz gracias al trabajo del conocido intérprete y sin duda, la forma de agradecérselo ha sido a lo grande y no ha dejado indiferente a nadie.

La andaluza ha pintado a Can Yaman en la fachada de su hogar. Gracias a una proyección gigante, esta ha podido pintar en la entrada de su casa en Los Barrios una imagen reciente del actor y sin duda, el resultado es más que bueno y es que el parecido con él es más que evidente. Por ahora, este no ha respondido pero está claro que en cuanto descubra la existencia de este gran dibujo lo compartirá y no sorprendería que lo termine visitando en su regreso a nuestro país. Además, está claro que el hogar de Maribel Ruiz Calvente se ha convertido ya en un sitio de obligado paso en Cádiz para todos los fans del actor turco de moda.

????"?spanya'da, Los Barrios'da Türk aktör Can Yaman'?n resmini bir evin duvarinda görebilirsiniz. Sebepse belediyenin kom?usu Maribel Ruiz Calvente, hapsedildi?i dönem Can Yaman'?n dizilerini izleyerek yaln?zl???n? unutmas?n? sa?lamasi olmu?." ????@canyaman1989 ? #CanYaman pic.twitter.com/PvfTbJZYvJ — Aydan (@aydan_m_) July 27, 2020

El primer traje de flamenca de Can Yaman

Pero la cosa no queda ahí, y es que tal y como recoge Noticias de La Villa, el hogar de la andaluza es todo un santuario del actor. Esta cuenta con una figura de cartón del actor a tamaño real, su habitación está repleta de fotos de Can Yaman colgadas en las paredes y hasta ha diseñado un traje de flamenca con la cara del actor. Paralelamente, esta además ha creado la primera Caseta Can Yaman del mundo instalada en su propio hogar en la que se ha podido celebrar la feria rindiendo homenaje al protagonista de 'Ban Yanlin'.