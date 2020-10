Dominic West podría interpretar al príncipe Carlos en 'The Crown'

Netflix ha hecho todo lo posible para que el estreno de la cuarta temporada de 'The Crown' no se retrasara. El aclamado drama de época apresuró el final de su rodaje para no verse atrapado en la debacle del coronavirus y, tras llevar a cabo su postproducción en plena pandemia, veremos los nuevos episodios el 15 de noviembre. Con esa entrega llegará el final del reinado de Olivia Colman, por lo que la plataforma de streaming ya está definiendo el elenco que atravesará los pasillos del palacio de Buckingham en la recta final de la serie.

Dominic West en 'The Affair'

La sucesora de Colman será Imelda Staunton, que estará acompañada de Lesley Manville como Margarita y Jonathan Pryce en la piel de Felipe. Además, Elizabeth Debicki recogerá el testigo de Emma Corrin como Diana, y a esa transición se podría sumar otro actor de renombre: Dominic West. Como apunta Deadline, el intérprete inglés estaría negociando su incorporación al drama desarrollado por Left Bank Pictures, aunque el acuerdo todavía no estaría cerrado.

El protagonista de 'The Affair' y 'The Wire' daría vida el príncipe Carlos en una etapa más adulta, después de descubrir sus inquietudes recientemente a través de la interpretación de Josh O'Connor. El principal conflicto de esta versión más cercana del hijo de Isabel sería su idilio con Camilla Parker Bowles cuando seguía casado con Diana. Al igual que el resto de fichajes, de confirmarse su incorporación, West participaría en la quinta y la sexta temporada de la serie.

Cambio de siglo

La cuarta temporada de 'The Crown' tiene previsto cubrir los eventos relativos a la familia real hasta 1990, por lo que el ciclo final de la serie será el encargado de adentrarse en el siglo XXI. No obstante, el lanzamiento de la quinta temporada sí que se hará de rogar, ya que el rodaje de los nuevos episodios no arrancará hasta junio del año que viene, por lo que no deberían aterrizar en Netflix hasta 2022.