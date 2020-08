Jonathan Pryce ('Juego de Tronos') será el nuevo príncipe Felipe de 'The Crown'

Jonathan Pryce cambiará los harapos que vestía en 'Juego de Tronos' por trajes de gala en 'The Crown'. El actor galés, nominado al Oscar este mismo año por su trabajo en la película de Netflix 'Los dos papas', colaborará de nuevo con la plataforma de streaming en las dos temporadas finales del drama de época creado por Peter Morgan.

Jonathan Pryce en 'Juego de Tronos'

Pryce interpretará al príncipe Felipe en el ciclo final de 'The Crown', como informa TVLine. De esta manera, el veterano actor ocupará el puesto de Tobias Menzies, que en su momento sucedió a Matt Smith. Por el momento, solo se han desvelado otras dos integrantes del elenco protagonista de la quinta y la sexta temporada: Imelda Staunton, que encarnará a Isabel II siguiendo los pasos de Olivia Colman y Claire Foy; y Lesley Manville, que asumirá el rol de princesa Margarita en el que han brillado previamente Vanessa Kirby y Helena Bonham Carter.

Antes de que podamos sumergirnos en esta etapa final, que previsiblemente no aterrizará en Netflix hasta 2022, tendremos que ver la cuarta temporada, cuyo rodaje no llegó a verse afectado por el estallido de la crisis del coronavirus. El equipo de la producción tuvo que apresurarse para terminar antes de que se detuvieran los rodajes, por lo que el desembarco de Margaret Thatcher (Gillian Anderson) y Diana (Emma Corrin) no debería sufrir severos retrasos.

Cambio de opinión

Desde que arrancara el año el futuro de 'The Crown' ha pasado por diferentes estados. A finales de enero, se anunció que la serie terminaría con su quinta temporada, incumpliendo el plan original de Morgan, que contemplaba seis entregas. Medio año después, a comienzos de julio, el creador de la serie se retractó y anunció que finalmente sí habrá sexta temporada, que servirá para culminar la irrupción de la aclamada ficción en el siglo XXI.