La cuarta temporada de 'The Crown' termina su rodaje antes de tiempo por miedo al coronavirus

La realeza también es susceptible de sucumbir a las pandemias globales. Por eso, 'The Crown' ha metido la quinta marcha para cerrar el rodaje de su cuarta entrega lo más rápido posible, evitando así las restricciones que ha supuesto el brote de coronavirus en todo el mundo. De esta manera, la producción original de Netflix ha esquivado la oleada de suspensiones que ha asolado a la pequeña pantalla durante la última semana y podrá estrenar sus nuevos episodios en el plazo previsto.

Olivia Colman en 'The Crown'

Como ha confirmado alguien cercano a la producción a Metro, "la fotografía principal de la cuarta temporada ha sido completada, recortando los últimos días de rodaje". Mediante esa aceleración, 'The Crown' no ha caído en la parálisis generalizada que sí ha afectado a compañeras de plataforma como 'Stranger Things', que se graba en Estados Unidos, o 'The Witcher', cuya segunda temporada estaba siendo rodada en un estudio en las afueras de Londres.

Aunque todavía no se ha desvelado la fecha de estreno, la cuarta temporada de la ficción de época podría llegar a Netflix a finales de 2020, sobre todo si tenemos en cuenta la posible escasez de contenido provocada por las numerosas detenciones de las series que no se encontraban en una fase tan avanzada de sus grabaciones. Otras, como 'Muñeca rusa', han tenido que posponer sus rodajes, aplazando también su lanzamiento en el servicio de streaming.

Cambio de guardia

Como ya sucediera en la segunda temporada, la cuarta será el cierre de un ciclo. En esta ocasión, el de Olivia Colman al frente de un elenco que pasará a estar encabezado por Imelda Staunton a partir de la quinta entrega. Antes de vivir esa transición, 'The Crown' nos presentará a sus particulares versiones de Margaret Thatcher y Diana, interpretadas por Gillian Anderson y Emma Corrin, respectivamente.