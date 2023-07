Donald Glover se encargará de escribir 'Lando' para Disney+ junto a su hermano

Por Cèlia Gallego |

En 2020, Disney+ anunció a sus accionistas que tenía la intención de estrenar diversas series relacionadas con el universo de Star Wars buscando seguir la estela del éxito de 'The Mandalorian'. En aquel momento se anunció tres spin-off: uno centrado en Ahsoka Tano, otro que giraría en torno a Cara Dune y, por último, otro protagonizado por Lando Calrissian. Tres años después nos encontramos que la primera se estrena en poco menos de un mes, la segunda fue cancelada tras unas polémicas palabras de Gina Carano, y la tercera estaba estaba paralizada. O eso parecía hasta ahora.

Donald Glover como Lando Calrissian en "Han Solo. Una historia de Star Wars"

Y es que, según informa The Hollywood Reporter , el actor que interpretó al contrabandista más querido de la galaxia en "Han Solo. Una historia de Star Wars",, con quien ya trabajó en 'Atlanta'. El trato al parecer se cerró antes de la huelga de guionistas que arrancó el pasado mes de mayo y poco después de quese apease del proyecto.

Sin embargo, Simien hace apenas dos semanas concedió una entrevista a The Direct y parecía algo confuso y molesto con la situación. "Realmente puse mi corazón y trabajé mucho tiempo con ellos para preparar una gran serie. Lo último que me dijeron fue que les encantaba pero que necesitaban ponerla en pausa hasta que pudieran averiguar la disponibilidad de todos", explica el director de "Mansión encantada". "No he investigado más, aunque no soy un idiota y no soy el único. Pero no puedo evitar preguntarme: '¿Soy demasiado negro o demasiado raro y la gente simplemente no lo quiere decir?' Porque parece que desarrollo cosas con estas empresas y nunca prosperan por razones desconocidas".

¿Por la espalda?

Esa postura contrasta con la de Glover, que el pasado abril daba por hecho en una entrevista para GQ que el proyecto seguía vivo y que algo se estaba empezando a mover: "No estoy interesado en hacer nada que sea una pérdida de tiempo o sólo un cheque. Prefiero pasar tiempo con la gente con la que disfruto. Simplemente tiene que ser lo correcto, que yo creo que lo podría ser. Lando es sin duda alguien con quien me gustaría pasar el rato. Estamos hablando de ello. Eso es todo lo que puedo decir".

Poco se sabe sobre la trama de 'Lando', qué lugar ocupará en la línea cronológica de la franquicia o quién interpretará al icónico personaje, aunque algo gordo tendría que pasar para que no fuese Glover el protagonista, y más teniendo en cuenta que se encargará del guion.