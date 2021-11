Disney+ pretendía darle mayor protagonismo a Cara Dune tras el desenlace de la segunda temporada de 'The Mandalorian', en el que se anticipaba el destino que podía correr el personaje encarnado por Gina Carano. Sin embargo, las últimas declaraciones de la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, parecen confirmar que el proyecto que habría encabezado, 'Rangers of the New Republic', no ha llegado a buen puerto.

Gina Carano, en 'The Mandalorian'

"No llegamos a escribir guiones ni nada sobre ello", ha comentado la poderosa productora a la revista Empire, añadiendo qué sucederá con el material ligado al proyecto: "Estoy segura de que parte de esto formará parte de los futuros episodios de 'The Mandalorian'". Tras su estreno en 2019, la serie del cazarrecompensas tendrá una tercera temporada en 2022.

Hasta la fecha apenas se conocían datos sobre el proyecto, por lo que su cancelación tampoco ha pillado desprevenido a nadie. De hecho, en mayo de 2021, se conocía una de las última actualizaciones y, es que, Variety aseguró que el spin-off "no se encontraba en desarrollo activo". Aunque Kennedy no había oficializado esa detención forzada hasta ahora.

Un despido controvertido

El exitoso papel de Cara Dune en las dos primeras entregas de 'The Mandalorian' hizo que el personaje se ganar un mayor peso en la franquicia. La guerrera estaba interpretada por Gina Carano, con la que Disney+, supuestamente, iba a contar para el nuevo proyecto. Sin embargo, un par de meses después del anuncio, la actriz fue despedida de cualquier proyecto relacionado con la empresa, debido a sus desafortunados comentarios sobre la situación política en Estados Unidos y sobre el colectivo trans.