Un spin-off de Ahsoka Tano y una miniserie de Lando Calrissian, entre los nuevos proyectos de Disney+

Hace apenas unas horas Disney anunció ante sus accionistas que la compañía tenía previsto estrenar en los próximos años unas diez series relacionadas con el universo galáctico Star Wars. Se rumoreaban algunos nombres como posibles protagonistas de su propio spin-off en Disney+ desde hace unas semanas, y finalmente ha sido Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, la que hoy nos ha sacado de dudas.

Rosario Dawson como Ahsoka Tano en 'The Mandalorian'

Como se esperaba, Rosario Dawson protagonizará 'Ahsoka', un spin-off de 'The Mandalorian' centrado en Ahsoka Tano, uno de los personajes favoritos de los fans del universo Star Wars. Ahsoka, que fue padawan de Anakin Skywalker, debutó en la serie de animación "Star Wars: The Clone Wars" y posteriormente se la pudo ver en la serie, también animada, 'Star Wars: Rebels'.

En ambos casos la actriz que prestó su voz al personaje fue Ashley Eckstein. Sin embargo, la primera aparición del personaje en acción real fue hace apenas dos semanas en la segunda temporada de 'The Mandalorian', donde vimos a Dawson espectacularmente caracterizada demostrando sus habilidades y guiando a Mando y al Niño (a.k.a. Grogu) hasta la piedra de la visión.

Por otro lado, también se ha anunciado 'Rangers of the New Republic', otro spin-off de 'The Mandalorian' que probablemente podría estar centrado en el personaje de Cara Dune, interpretado por la ex-luchadora Gina Carano, que como vimos recientemente ahora trabaja com alguacil de la Nueva República.

Las dos ficciones han surgido de las mentes creativas de Jon Favreau y David Filoni, responsables de 'The Mandalorian', y, en principio ambas transcurrirán en la misma época que su serie 'madre', por lo que en el futuro podríamos asistir a algún crossover.

El sinvergüenza más querido

Por último, Kennedy ha comunicado que están preparando una miniserie evento sobre Lando Calrissian, el carismático contrabandista interpretado por Billy Dee Williams en la trilogía clásica y en 'Star Wars Rebels' y por Donald Glover en "Solo: Una historia de Star Wars". De la ficción se sabe más bien poco porque el proyecto se encuentra en una fase muy inicial, tan sólo que proviene de Justin Simien, creador de 'Queridos blancos'. Se desconoce cuándo transcurrirá y qué actor será el elegido para interpretar al emblemático personaje y, de hecho, ni siquiera está claro si la serie será de animación o de acción real