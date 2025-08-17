Dacre Montgomery explica por qué se alejó de la actuación tras 'Stranger Things'

Por Julia Almazán Romero |

. Sin embargo, el impacto de la serie, según ha explicado el propio actor, también lo empujó hacia un tipo de, lo que le llevó a detener su carrera durante varios años.

En una entrevista con People, el actor australiano de 30 años reconoció que el éxito de la producción de los hermanos Duffer le hizo perder de golpe el anonimato: "Fue increíble y abrumador, me sentí muy afortunado, pero crecí queriendo trabajar en cine de autor (...). Y cuando salió 'Stranger Things', sentí que me estaban empujando en una dirección comercial".

Dacre Montgomery interpretó a Billy Hargrove en la tercera temporada de 'Stranger Things'

Por eso decidió parar y tomarse tiempo para reflexionar sobre los papeles que realmente quería interpretar. "Ese tipo de cosas requieren tiempo, no puedo generar de la nada una gran historia", explicó. Ese proceso de reinvención le ha llevado cinco o seis años, pero ahora asegura que se encuentra en un momento mucho más sólido de su carrera.

Ese camino le condujo hasta 'Went Up the Hill', un drama independiente estrenado el 15 de agosto en el que interpreta a Jack, un joven que afronta la pérdida de su madre. "El proceso de ensayos y de rodaje cambió mi vida", confesó Montgomery, convencido de que este tipo de películas, con algo importante que decir, son las que quiere seguir haciendo.

Drace Montgomery elige el cine independiente para continuar su carrera actoral

El adiós a 'Stranger Things' y lo que viene

Mientras Montgomery consolida su rumbo en el cine independiente, los fans esperan el desenlace de la serie que le lanzó a la fama. La quinta temporada de 'Stranger Things', ya confirmada como la última, se estrenará en tres partes: el 26 de noviembre y el 25 de diciembre de 2025, con el capítulo final previsto para el 1 de enero de 2026. Netflix promete un cierre épico con la gran batalla contra Vecna y el regreso de todo el reparto principal, incluida Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder y Finn Wolfhard.