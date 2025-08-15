Por Alejandro Rodera |

La fusión de Skydance Media y Paramount Global ha generado numerosos titulares desde que se concretara finalmente a comienzos de agosto. La compañía resultante, que tratará de sacudir los cimientos de la industria con David Ellison a la cabeza,y ha activado y adquirido varios proyectos llamativos, pero eso no es todo, ya que también está en proceso de contratar a

Matt y Ross Duffer son los creadores de 'Stranger Things', uno de los mayores fenómenos de la historia de Netflix y, por tanto, son activos muy importantes para la plataforma roja. Sin embargo, el tándem de guionistas, directores y productores estaría negociando su marcha a Paramount, que habría puesto sobre la mesa un "acuerdo masivo", según informa Deadline.

Millie Bobby Brown en la quinta temporada de 'Stranger Things'

Actualmente, los Duffer producen contenido exclusivamente para Netflix a través de su propia compañía, Upside Down Pictures, pero en el caso de que se muden finalmente a Paramount se abrirían a un nuevo horizonte que, según Variety, les permitiría desarrollar series y películas de alto presupuesto en otro entorno. Obviamente, la relación con Paramount sería de exclusividad, aunque los potenciales spin-offs de 'Stranger Things' serían una excepción.

El salto a Paramount no sería una apuesta a ciegas, ya que ahí les esperan dos ejecutivos con los que ya coincidieron en Netflix e hicieron posible que 'Stranger Things' saliera adelante: Cindy Holland, máxima responsable del área de Streaming de Paramount, y Matt Thunell, que ejerce de presidente de Paramount TV Studios.

El equipo protagonista de 'Stranger Things' en la temporada final

Lo que tienen pendiente

La posible salida a Paramount se está negociando a escasos meses del lanzamiento de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', que se fragmentará en tres partes previstas para el 27 de noviembre, el 26 de diciembre y el 1 de enero. Además, los Duffer tienen pendientes otros tres estrenos en Netflix de cara a 2026: el spin-off animado 'Stranger Things: Tales from '85', la serie de aventuras 'The Boroughs' y el drama de terror 'Something Very Bad Is Going to Happen', liderado por Jennifer Jason Leigh.