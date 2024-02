Por Almudena M. Lizana |

El 18 de febrero de 2024, los espectadores de 'Drag Race España: All Stars' vieron cómo las siete reinas que seguían en el programa daban lo mejor de sí mismas para superar un ball con las categorías de cielo, infierno y pecados capitales. En esta última categoría mencionada, las drag queens debían utilizar materiales proporcionados por el programa para confeccionar uno en menos de 24 horas.

Pakita en 'Drag Race España: All Stars'

Tras observar, el jurado de 'DR España: All Stars' formado por la presentadora Supremme de Luxe Laura Sánchez como invitada especial, decidieron que, por lo que tuvieron que vérselas en el lipsync para decidir qué reina era expulsada.

En el bottom se encontraban Pakita, quien recibió críticas por parte del jurado argumentando que su look no representaba la ira, el pecado que se le había asignado antes del ball, y Pupi Poisson, quien recargó demasiado su look dedicado a la gula con muchos de los elementos que había dentro de la caja que le proponía el programa.

Un lipsync peligroso

Juriji Der Klee, llena de heridas en 'Drag Race España: All Stars'

Finalmente, y tras una fuerte discusión entre Sethlas y Sagittaria a raíz del criterio de los jueces en el reto de costura y confección, la canaria venció a Juriji en un lipsync donde Sethlas se echó siete años de mala suerte a las espaldas al romper un espejo nada más empezar el baile, provocando así que su compañera Der Klee acabara llena de heridas al cortarse con los pedazos que había en el escenario. Finalmente, la drag canaria decidió eliminar a Pakita de la competición.