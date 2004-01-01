'Drag Race España 5': ¿Fue el Snatch Game más irregular? ¿Qué reinas lo salvaron?

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro |

En el quinto episodio de 'Drag Race España 5' hemos vivido por fin el Snatch Game, uno de los retos míticos de la franquicia donde las reinas participantes deben imitar a un personaje famoso mientras intentan adivinar la respuesta de los invitados, que en esta ocasión eran Brays Efe y Yenesi.

En la fila de arriba, Satín Greco hizo de Isabel Pantoja, Laca Udilla revivió a Franciso Franco, Ferrxn hizo lo propio con Rita Barberá y Nix trajo a cierto ratón famoso, reencarnándose en Mickey Mouse. En la de abajo, Krystal Forever se convirtió en Celia Cruz, Margarita Kalifata en Torrente, Dafne Mugler imitó a La Rebe de Plasencia, Alexandra del Raval transformó a Harry Potter en Jarry El Petas y Denébola Murnau se transformó en Eduard Punset.

Respecto a la pasarela, con el tul como elemento principal, Denébola, Dafne Mugler, Laca Udilla y Alexandra del Raval destacaron con sus looks. Las tres primeras fueron salvadas, mientras que Satín Greco se llevó el win de la semana. Por su parte, Margarita recibió el corazón de Eva Harrington y La Escándalo, salvando a Nix del lipsync, al que se enfrentaron Krystal Forever y Alexandra del Raval.

La drag queen catalana consiguió vencer a la venezolana, mandándola a casa después de haber vivido una discusión con sus compañeras tras su discreto papel en el Snatch Game, culpando a Supremme de Luxe de no dejarle terminar sus frases y, más tarde, contando que prefería dejar espacio a sus compañeras.