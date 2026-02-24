Dunk ya apareció en 'Juego de Tronos' antes de protagonizar 'El caballero de los Siete Reinos'

Por Redacción |

'El caballero de los Siete Reinos' huye de la épica para brindar una historia más prosaica dentro del universo de 'Juego de Tronos', pero eso no resta mérito al legado de su protagonista. En este segundo spin-off somos testigos de los primeros pasos de Dunk como caballero errante tras la muerte de Ser Arlan del Árbol de la Moneda. En primer lugar, se dirige al Torneo de Vado Ceniza y convierte a Egg, un príncipe Targaryen que se hace pasar por huérfano, en su escudero. Sin embargo, ese tan solo es el comienzo de una leyenda que, en más de una ocasión, ya se dejó entrever en la serie original.

Como ha sucedido en diferentes ocasiones con otros personajes, como algún que otro protagonista de 'La Casa del Dragón', Dunk o, más bien, Ser Duncan el Alto, tuvo varias apariciones en forma de menciones en 'Juego de Tronos'. La primera de ellas se produjo en el tercer episodio de la primera temporada, titulado 'Lord Nieve', en el que la Vieja Tata, sentada junto a un postrado Bran, le ofrecía al accidentado niño entretenerle con diversas historias.

Peter Claffey como Dunk en 'El caballero de los Siete Reinos'

"Sé una historia sobre un niño que odiaba las historias. Puedo contarte sobre Ser Duncan el Alto. Esas siempre fueron tus favoritas", comentaba la anciana, evidenciando prácticamente desde el arranque de la ficción que Dunk había pasado a la historia como un caballero legendario, aunque los espectadores de 'El caballero de los Siete Reinos' solo hayan tenido la oportunidad de conocer la punta del iceberg de su relato.

Joffrey habla de Ser Duncan el Alto en 'Juego de Tronos'

Héroe real

La otra mención a Dunk se produjo bastante más adelante, cuando las tramas ya se habían desperdigado por Poniente y los conflictos se habían recrudecido. En concreto,, que mostraba a un Jaime Lannister en plena crisis de identidad tras la odisea con Brienne y, sobre todo, después de haber perdido la mano.

En una secuencia compartida con Joffrey, el déspota rey no paraba de menospreciar a su familiar y, para rematar la faena, repasaba el Libro de los Hermanos, una suerte de compendio de las hazañas de todos los miembros de la Guardia Real. "Ser Duncan el Alto. Cuatro páginas para Ser Duncan, debió ser todo un hombre", esgrimía Joffrey, burlándose de las gestas de Jaime, que ocupaba un espacio mucho menor en el grueso tomo.