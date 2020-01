La dura valoración de Lolita ('Tu cara me suena') a Mario Vaquerizo: "No sé si lo puedes hacer peor"

En todas las ediciones de 'Tu cara me suena' algún concursante del casting destaca por su sentido del humor. Y la octava no iba a ser menos. En el estreno de la misma, el lunes diez de enero, hemos conocido más en profundidad a todos los participantes y, sin lugar a dudas, Mario Vaquerizo es uno de esos con los que nunca faltan risas. Pero también tiene su lado sensible.

Manel Fuentes y Mario Vaquerizo en 'Tu cara me suena'

Antes de llegar al ecuador de la noche nos hemos topado con la actuación de Vaquerizo. Después del nivel que han demostrado los primeros concursantes en cada una de sus actuaciones, el humorista ha saltado al escenario vestido de mujer para interpretar "Mamá dame cien pesetas" de Raffaella Carrá. Nada más terminar, todos los jueces le han dado la enhorabuena excepto una: Lolita.

Tras advertir a todos de que no está valorando los shows porque se trata de la primera noche, no ha podido evitar pronunciarse duramente sobre la actuación de Mario: "Cierro los ojos y no veo a Raffaella, pero los abro y tampoco". También quiso darle ánimos, a su manera, pidiéndole que confíe en sí mismo y lanzando una nueva pulla: "No sé si lo puedes hacer peor". La cara del concursante no podía estar más desencajada mientras escuchaba sus palabras.

Tu Carrá me suena

Àngel Llàcer ha sido el encargado de defenderle, alegando que no había visto a nadie en ediciones anteriores que hubiera sabido imitar tan bien a la italiana. En ese momento, Anabel Alonso, que también se metió en su piel, se ha levantado para protestar y el presentador les ha ofrecido batirse en un duelo para ver quién canta y baila mejor su tema "Explota mi corazón". Ambos nos han regalado uno de los momentos más divertidos de la noche.