'Tu cara me suena': Lolita protagoniza un surrealista lapsus al preguntar a Gemeliers por la edad de cada uno

Ya ha llegado el día tan esperado por muchas personas: la octava edición de 'Tu cara me suena' ha arrancado en Antena 3 el viernes diez de enero y lo ha hecho por todo lo alto. Con Cristina Ramos, Mario Vaquerizo, El Monaguillo, María Isabel, Gemeliers, Rocío Madrid, Belinda Washington, Jorge González y Nerea Rodríguez como concursantes, el arranque de la temporada no ha dejado indiferente a nadie.

Lolita y Àngel Llàcer en 'Tu cara me suena'

Igual que hicieron en su momento Los Chunguitos, en esta edición también hay dos hermanos que concursan juntos. Se trata de Daniel y Jesús Oviedo, gemelos y componentes del dúo musical Gemeliers. En la primera entrega se han tenido que convertir en Don Patricio y Cruz Cafuné para hacer bailar a todo el auditorio al ritmo de "Contando lunares". Cuando han terminado, Lolita ha sido la primera en valorar.

Antes de dar su opinión, ha bromeado con que podrían ser sus hijos por la edad que tienen, y no ha dudado en soltar una pregunta por su boca que se ha convertido en el primer momento surrealista de la noche. Dirigiéndose a Jesús, le ha preguntado por su edad, y sin darse cuenta que Daniel es su gemelo, ha hecho lo mismo con el otro. En ese momento todos los presentes no han podido evitar echarse a reír y han sido Manel Fuentes y Àngel Llàcer los encargados de recordarle su relación familiar.

Las consecuencias de un lapsus de Lolita

Pero este no ha sido el único lapsus de la artista en el programa. En febrero de 2018, Lolita cometió un error sin quererlo que trajo consecuencias que no esperaba. Mientras valoraba a Raúl Pérez, que se había metido en la piel de Nino Bravo, habló de la voz que tenía tanto él como otros cantantes como "Francisco y Juan Bau, que también murió". Y resulta que este último no ha fallecido. Cuando esto llegó a oídos del perjudicado, le pidió por favor que se disculpara en público, aunque no lo hubiera hecho queriendo, para que sus palabras no afectaran a sus conciertos por América.