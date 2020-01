La pulla de Àngel Llàcer ('TCMS') a 'OT' en la presentación de Nerea Rodríguez: "Aquí aprenderás de verdad"

La octava edición de 'Tu cara me suena' ya ha llegado a Antena 3. El lunes 10 de enero ha arrancado su primera gala y lo ha hecho con una actuación estelar y cargada de humor por parte de María Villalón, José Corbacho y Anabel Alonso y con la presentación de los jueces, vestidos de pilotos de vuelo, que repiten un año más: Àngel Llàcer, Chenoa, Carlos Latre y Lolita.

Nerea Rodríguez y Ángel Llàcer en 'Tu cara me suena'

Después de ver las dos primeras actuaciones, Nerea Rodríguez ha saltado al escenario para imitar a Dusty Springfield. No sin antes hacernos testigos de sus ensayos semanales. En el vídeo hemos visto cómo Àngel Llàcer le daba la bienvenida y lo hacía con una pullita digna de campeonato. "Vienes de otra escuela, pero los buenos profesores están aquí, que lo sepas", ha comenzado diciendo el presidente.

Pero ahí no ha terminado todo. Tras escuchar la risa de la chica, Llàcer ha continuado espetando que "aquí es donde vas a aprender de verdad". Recordemos que Nerea salió de 'OT 2017' y que el que es miembro del jurado de este talent show también lo fue del programa de La 1. Y la relación con el equipo del formato de Gestmusic no acabó muy bien. La pulla ha causado mucha repercusión en redes sociales pero entre ellos no han querido darle más vueltas.

El paso de Llàcer por 'OT'

En la primera edición de 'OT', Llàcer formó parte del equipo de profesores impartiendo clases de interpretación. Aunque no estuvo en las dos siguientes, en la cuarta volvió a realizar el mismo trabajo y en la sexta y séptima hizo lo propio. En estas dos últimas también fue presentador del chat -puesto que también ocupó en la cuarta- y director de la Academia. Muchos fans del formato esperaban su regreso en las nuevas ediciones, pero hasta el momento no se ha producido.