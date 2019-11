El duro alegato de María Patiño contra Carmen Borrego: "Eres una mentirosa y estafadora emocional"

Es innegable que la salida de Carmen Borrego de 'Sálvame' fue de todos menos agradable. Tras un inesperado tartazo de Payasín en 'Sálvame okupa', todo se torció en lo que a la trayectoria profesional de la periodista en el magacín se refiere. Esta dio a entender públicamente que los responsables del espacio habían incitado al personaje a tirarle la tarta y hacerle daño, una insinuación que no gustó nada a María Patiño, colaboradora habitual del espacio de Telecinco, quién días atrás no dudó en cargar contra ella por esto. Borrego no dudó en responderle y dejó en el aire que "para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito", una afirmación que la presentadora de 'Socialité' respondía este miércoles 13 de noviembre.

María Patiño y Carmen Borrego en 'Sálvame'

Patiño protagonizó un extenso speech en el que no dudó en cargar duramente contra Borrego y dejar clara cuál es su postura a día de hoy. Esta considera que a día de hoy, la posición de esta es muy cómoda ya que "estás en tu hábitat natural (...) no discutimos mirándonos a los ojos, tú desde el otro lado te desenvuelves muy bien". Patiño le dejó claro que "no te he llamado deshonesta, lo que he dicho es que no estás acostumbrada a tratar con gente honesta como yo" y le reveló la verdadera razón por la que la calificó como "estafadora de sentimientos". "En tu última exclusiva diste a entender que personas de este equipo, con el objetivo de hacerte daño moral y físico, habían encargado a Payasín tirarte esa tarta a la cara (...) diste a entender que querían hacerte daño con esa arma de destrucción masiva llamada Payasín".

Defendiendo a La Fábrica de la Tele

"Es ahí donde María Patiño te dijo que eres una estafadora de los sentimientos y una mentirosa. Por eso te llamé mentirosa y cobarde (...) porque en su día yo te defendí, entendí que te sentiste humillada, no me pareció una escena cómica y estuve a tu lado, pero no voy a consentir, y por eso te digo que eres una estafadora, que des a entender que este programa quiere hacer daño a la gente de forma física, con esa intencionalidad. Yo no formo parte ni he formado parte de un equipo tan sangrante, por eso me puse de pie", afirmó la presentadora. Contundente, indignada y muy enfadada, esta no dudó en continuar calificando a la que fuese su compañera de "estafadora emocional y cobarde" y en dejar claro que a lo largo de estos meses siempre ha habido una persona que la ha defendido: Terelu Campos, su hermana.

"¿Quién te ha salvado decenas de veces? Tu hermana Terelu Campos", afirmó la presentadora y colaboradora, antes de recordar la infinidad de momentos que Borrego ha desaparecido para no hacer frente a todas sus polémicas. "Después de la primera exclusiva que hiciste, diciendo que Mila Ximénez te había engañado (...) te fuiste de vacaciones y desapareciste, no hubo polémica (...) cuando te pegaron el tartazo en 'Sálvame okupa' fuiste la única concursante que no acudió al plató (...) desapareciste e hiciste una tercera exclusiva. Y es que desde la barrera te desenvuelves muy bien (..) me hubiese gustado tener la oportunidad de discutir contigo mirándote a los ojos, pero no, nunca la tuve, nunca pude hacerlo".