María Patiño, a punto de caerse en pleno directo en 'Socialité'

Sin duda, la periodista María Patiño se ha convertido en un auténtico icono del universo Mediaset. La colaboradora de 'Sálvame' y presentadora de 'Socialité' no deja de regalarnos momentazos televisivos semana a semana y prueba de ello es que ahora son muchos los tuiteros que están constantemente pendientes de todo lo que hace en los espacios que cuentan con su presencia. Cada comentario o gesto de la andaluza puede convertirse en un meme y por ello, ninguna ocasión se debe desaprovechar.

María Patiño en 'Socialité'

El último momento surrealista que Patiño ha "sufrido" ha sucedido este domingo 10 de noviembre en pleno directo de 'Socialité'. La periodista se despedía de una compañera con la que había conectado y se encontraba dispuesta a dar paso a un vídeo en el que se resumía la presencia de Omar Montes en 'Sábado deluxe' un día antes cuando tropezaba en mitad del plató. "¡Ayyy! ¡Ay que me caigo!", exclamaba la presentadora primero, para después mostrarse claramente avergonzada de lo sucedido. Patiño era consciente que ese momento iba a ser motivo de comentarios y por ello afirmaba, entre risas: "Siempre me tiene que pasar a mí... de verdad".

Después, la chica bromeaba con el hecho que se había puesto nerviosa por estar dando paso a un vídeo de Montes: "Es hablar de él y mirad que me pasa". Y es que es sabido por todos que el cantante de la exitosa "Alocao" quiere conquistar a la presentadora, prueba de ella es como el chico "se coló" este sábado 9 de noviembre en el plató de 'Deluxe' para sorprender a María Patiño. Este no dudó en piropearla pero se mostró decepcionado por la fría reacción de ella ante sus muestras de cariño: "Te esperaba más receptiva". La presentadora le confesó que se sentía "incómoda" por el tipo de comentarios que este le escribía en Instagram y este no dudó en disculparse si el tono de los mismos no era el adecuado: "Pensaba que te lo tomarías como si fuese tu sobrino".

Error en 'Sábado deluxe'

Pero este no ha sido el único momento protagonizado por María Patiño que ha recibido infinidad de comentarios en redes sociales. Esta era la encargada de presentar 'Sábado deluxe' este 9 de noviembre y por ello, al finalizar el espacio, no dudaba en despedirse de la audiencia y emplazarlos a la próxima semana, el problema venía cuando esta se equivocaba de palabra: "Les dejamos hasta el próximo sado". Mientras que estaba se daba cuenta del error y entre risas rectificaba, no eran pocos los internautas que no dudaron en comentar entre risas el momento y compartirlo, también en Twitter. Está claro que con estos y muchos otros momentazos, Patiño nos ha conquistado a todos.