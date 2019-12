El duro enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun en 'Viva la vida': "A mí no me amenaces"

La relación entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun no está en su mejor momento... ni mucho menos. Pese a que meses atrás se especuló con una posible unión amorosa entre ambos, a día de hoy estos no se hablan y han protagonizado ya varias disputas en los platós de televisión. Precisamente, la última la vivieron este sábado 7 de diciembre en 'Viva la vida', magacín que conduce Emma García cada fin de semana. La que fuese vencedora de 'Supervivientes' y 'GH' quiso saber la razón por la que Matamoros abandona el programa cada vez que entra ella, una cuestión que provocó una auténtica guerra en el plató del espacio.

Kiko Matamoros y Sofía Suescun en 'Viva la vida'

"Quiero aclarar algo que no me gusta nada (...) quiero que Matamoros tenga el valor de decir qué pasa cuando se va del plató cada vez que yo entro (...) y así la gente lo entenderá todo, para mí es todo un desprecio y no entiendo nada", empezó diciéndole Suescun a Emma García. En ese instante, la presentadora quiso saber la razón de esta situación preguntándole al propio Matamoros, que se encontraba alejado del decorado escuchándolo todo. "Si yo no quiero coincidir con alguien en un plató debería ser respetado", empezó diciendo el colaborador, para después contar que tras una situación que ambos protagonizaron en el pasado, este ha optado por no coincidir nunca más con ella en ningún tipo de plató televisivo.

En ese instante, ambos iniciaron un duro enfrentamiento que dejó a todos con la boca abierta. "Sois muy parecidos tu hijo y tú", le recriminó Suescun, a lo que este afirmó tajante: "¡Qué tengas cuidadito! Qué seas prudente por tu bien!", una exclamación que Sofía Suescun se tomó como una auténtica amenaza: "¡A mí no me amenazas! ¡No me levantes el dedito, guapo!". El tono de la conversación fue subiendo instantáneamente y Matamoros quiso dejar claro que no estaba amenazando a nadie: "No tengo ninguna actitud agresiva hacia nadie. Si tienes un problema, lo resuelves donde quieras, pero yo públicamente no tengo nada que debatir contigo". En ese momento, Sofía siguió increpando al colaborador mientras este no dudaba en mostrar su enfado con la chica.

"Voy a contarlo todo"

"He decidido que no quiero coincidir con Sofía Suescun en plató", siguió diciendo Matamoros para después justificar el beso que ambos se habían dado en los pasillos de Telecinco: "Nos hemos cruzado y nos hemos saludado". Finalmente, y tras unos minutos de una tremenda discusión, Matamoros decidió terminar con todo y advirtió a la chica: "¡Tengo lo que hay que tener! ¡Voy a contarlo todo! De arriba a abajo". Minutos después, afirmó que lo hará "cuando me dé la gana", por lo que es muy probable que "todo" lo que tiene que contar lo termine haciendo previo pago en 'Sábado deluxe' o en alguna publicación como la revista Lecturas.