Estela Grande carga contra Kiko Jiménez tras su salida de 'GH VIP 7': "Me faltó tu sinceridad"

La noche del jueves 5 de diciembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que Adara Molinero y Estela Grande eran las últimas concursantes en jugarse la expulsión por la nominación antes de que arrancara la final. El duelo concluyó con Grande fuera del concurso, una noticia que la concursante se tomó con entusiasmo ante la perspectiva de reunirse con los suyos, con algunos de los cuales se reencontró en plató, donde no dudó en mostrarse crítica con Kiko Jiménez, uno de sus mayores apoyos dentro del reality.

Estela Grande y Kiko Jiménez, cara a cara en 'GH VIP 7'

"Estoy bien, estaba preparada para salir hoy", reconoció la concursante, tras abrazar a Diego Matamoros y a algunos de sus seres queridos presentes en plató. "Estaba muy bien, tenía muchas fuerzas y necesitaba saber que Diego estaba conmigo", confesó Estela, antes de señalar que sus encuentro con Kiko, Sofía Suescun y su marido en la noche del martes habían sido algo "muy duro". "Me quedo con lo último que viví, que era lo que necesitaba", señaló la expulsada, haciendo referencia a su reencuentro con Matamoros. "No te has acercado a Kiko ni él se ha acercado a ti", observó Jordi González, después de que la exconcursante compartiera algunas impresiones generales de su concurso, donde afirmó haberse conocido mejor a sí misma.

"No, evidentemente. Cómo me voy a acercar", señaló Grande. "Lo que me faltó el martes fue tu sinceridad", reprochó la expulsada a Jiménez, al recordar la visita que él le había hecho apenas dos días antes. "Lo que te sobró el martes fue otra cosa. Quizás la intervención de tu marido fue un poco desproporcionada", replicó Kiko, antes de mostrarse comprensivo con el hecho de que Estela hubiera creído las palabras de Matamoros, "porque es tu marido, pero te describió una realidad paralela". "Yo nunca te he fallado. Espero que a partir de ahora te des cuenta de las cosas", defendió Jiménez, antes de desearle lo mejor a Grande. "Has tenido un comportamiento desmedido, que creo que no me merezco, hablando con las demás compañeras", apuntó el exconcursante, después de admitir que le había decepcionado la actitud de Estela tras la visita de su marido.

"Eres un mierda"

Kiko Jiménez recibe los reproches de Estela Grande en 'GH VIP 7'

Kiko Jiménez apuntó entonces al hecho de que su excompañera vería "muchos detalles", como polígrafos que había hecho su pareja diciendo "cosas muy feas" de Sofía, o las supuestas infidelidades de Diego. "Eres un mierda, tío. ¿Tú te crees que eso es lo mejor que me puedes decir en este momento?", soltó Estela, molesta. "¿Eso es una amistad? Yo fui con la mejor de las intenciones, que era transmitirte mi apoyo", se defendió el aludido ante Grande, a quien aseguró que "no dije nada del exterior para no desestabilizarte". "Ya me lo dijo luego tu novia", replicó Estela, cortante, quien confesó que durante los últimos días de concurso había sentido una "tristeza enorme, porque yo me hubiese cortado la mano por ti en este concurso".

"Si subes, lo haces para ser sincero y decirme las cosas, porque yo te miraba a los ojos y no entendí nada de tu visita", le echó en cara Grande a Kiko. "Yo deseo que seáis felices y que solucionéis vuestros problemas, que bastante tenéis", respondió el exconcursante, zanjando así la discusión, antes de que Estela viera las imágenes de Lola Ortiz, extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', en 'Sábado deluxe', donde desveló las presuntas infidelidades de Diego. "Por lo que me dijeron Kiko y Sofía, podía intuir que me iba a encontrar con esta situación, que sea verdad o no, ya no lo sé. Lo que tengo claro es que lo hablare con Diego en casa, él y yo solos", respondió la exconcursante, quien aseguró que "me la bufa lo que piense esta chica de mi matrimonio".