Por Mario de Hipólito de Sande |

Durante la relación entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet, las hijas de la presentadora, Terelu Campos y Carmen Borrego mantuvieron una relación cordial con la pareja de su madre. Sin embargo, desde su separación, ambas partes han se han dedicado a lanzarse dardos. Ahora, Arrocet ha concedido una entrevista exclusiva a '¡De viernes!', donde ha hablado abiertamente de su relación con las Campos y ha dejado caer una advertencia.

Carmen Borrego

A lo largo de la entrevista, Arrocet realizó varias potentes declaraciones: "y yo con Carmen he estado dos veces comiendo en su casa". "Muchas veces veía que Teresita estaba muy triste.. Lo único que puedo decir es que'", confesó el humorista sobre la ya fallecida Campos.

En la entrevista, el argentino también tuvo tiempo para hablar de dinero. "Parte de ese dinero es de lo que yo le dejé a Teresita y no me lo han devuelto. Sus hijas deberían devolvérmelo por moral. No voy a demandar, eso sería hacer sufrir a Teresita", aseguró Arrocet. Asimismo, el humorista se mostró tranquilo ante una posible demanda de Borrego o Terelu: "Que me demande, por favor, se lo suplico. Si esto se corta y ya mañana no empiezan con payasadas, yo no tengo problema en cortarlo porque no tengo ningún interés, pero si ellas siguen, yo voy a seguir diciendo, porque a mí Teresita me contaba todo. Escuchadme, chicas, todo".

La reacción de Carmen Borrego a las palabras de Edmundo Arrocet

La entrevista con '¡De viernes!' no es la única que ha realizado recientemente Edmundo Arrocet, también concedió una a la revista Diez Minutos. En esta última, habló del paso de Carmen Borrego por 'Supervivientes' y de su hijo. Tras la publicación de la entrevista, Borrego no tardó en reaccionar muy enfadada. "No voy a decir nada, me voy a defender en un juzgado. Se acabó, se acabó el tema. Os lo pido por favor que respetéis mínimamente a esta familia que lo único que ha hecho en su vida es trabajar de manera honrada. ¡Se acabó el tema!", sentenció muy tajante la menor de las Campos.