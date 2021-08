'The Handmaid's Tale' podría finalizar con su quinta temporada, tal y como ha confesado su creador Bruce Miller en una entrevista con Deadline. Aun así, ha explicado que la pandemia hizo que cambiara su perspectiva y que no quiere apresurarse a la hora de poner punto final a la serie. Por lo que, de momento, sigue siendo una incógnita si la quinta entrega será la última.

'The Handmaid's Tale' en HBO

"Nunca busco terminarla. Trabajo con un grupo de personas que lo ponen muy fácil, tenemos un grupo de escritores y actores maravilloso. Lo que han hecho este año es increíble. Han hecho esta temporada completa durante la pandemia", explicó Miller, poniendo en valor a todos los que hacían posible 'The Handmaid's Tale'. Parece que el creador no quiere despedirse de su equipo y, por lo tanto, tampoco de la ficción de Hulu.

Miller ha asegurado que él conoce cuál será el final de la serie, pero que no tiene prisa en ponerle una fecha. "Honestamente, sí, sé cuál va a ser el final de la ficción. No me quedaré por mucho tiempo, pero tampoco voy a apresurar mi marcha. Porque, mientras esté escribiendo para Elisabeth Moss, ya sabes, no hay muchas cosas que lo superen", concluyó, dando un poco de esperanza a los fans que no quieren que la historia llegue a su final.

Final... ¿y secuela?

Los guionistas están trabajando ahora mismo en la quinta temporada de la serie. Jordan Helman, nuevo jefe de producción original de Hulu, confirmó también a Deadline que habían hablado sobre la mejor forma de terminar la serie, desatando los rumores de que la quinta temporada sería la última. Ya sea ahora o más adelante, el desenlace de 'El cuento de la criada' irá preparando el terrero para una posible adaptación futura de "Los testamentos", la secuela literaria escrita por Margaret Atwood que fue publicada en 2019. Este libro está ambientada 15 años después de la historia original y está narrado desde la perspectiva de tres personajes diferentes.