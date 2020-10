Todo lo que sabemos de la temporada 4 de 'The Handmaid's Tale'

Más de un año después de que concluyera la emisión de la tercera temporada de 'The Handmaid's Tale', poco se conoce de la que será una nueva tanda de episodios, cuyo lanzamiento está previsto para algún momento del 2021. El hecho de que el rodaje se viera interrumpido a causa de la expansión del coronavirus, como en el caso de otras tantas producciones a nivel internacional, provocó que el estreno de la cuarta temporada tuviera que posponerse, haciendo que la espera dure más de un año por primera vez en la historia de la producción.

A finales de junio, Hulu lanzó el primer teaser de la próxima temporada de 'The Handmaid's Tale', en el que se mostraban escasas imágenes de los nuevos capítulos entremezclabas con algunos eventos destacados de episodios anteriores. Sin embargo, deja claro que, después de la exitosa huida de varias decenas de niños de Gilead, la lucha de June, las Marthas y el resto de criadas no ha hecho nada más que comenzar. Todo ello mientras los Waterford han de lidiar con su delicada situación tras su detención en Canadá. Con un 2020 sin nuevos episodios de 'The Handmaid's Tale', en FormulaTV recopilamos lo que se sabe hasta ahora de la que será la cuarta temporada de la exitosa serie.

1 Se retrasa el estreno

June y Serena, juntas en la tercera temporada de 'The Handmaid's Tale'

La renovación de 'The Handmaid's Tale' por una cuarta temporada llegó antes de que concluyera la emisión de la tercera, a finales de julio del pasado año. Varios meses después, en enero de 2020, el productor ejecutivo de la ficción, Warren Littlefield, anunció que "la temporada cuatro llegará en otoño" durante la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión. De hecho, señaló que estaba previsto que el rodaje comenzara el 2 de marzo. Sin embargo, la irrupción del coronavirus a partir de dicho mes dio al traste con los planes del rodaje, al igual que ocurrió con otras muchas producciones en todo el mundo, retrasando inevitablemente el estreno de la cuarta temporada.

A finales de junio, Hulu confirmó que los nuevos episodios de 'The Handmaid's Tale' se estrenarían en algún momento de 2021, sin fecha concreta por el momento. Por lo tanto, sería la primera vez desde el estreno de la ficción en 2017 que no habría nuevas entregas en más de un año: mientras que la segunda temporada llegó en 2018, la tercera debutó en junio de 2019. Además, la cuarta temporada contaría con la misma cantidad de episodios que la primera temporada: un total de diez capítulos, tres menos que la segunda y la tercera. Una decisión que, según el productor ejecutivo Bruce Miller, fue "cien por cien creativa", en favor de la historia de June y compañía.

2 Retomando el rodaje

Nick y June se reencuentran en la tercera temporada de 'The Handmaid's Tale'

En marzo de 2020, fue la propia Elisabeth Moss quien, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, comunicó la decisión del equipo de 'The Handmaid's Tale' de posponer el rodaje de la cuarta temporada. "Cancelamos la producción de la temporada 4 para preservar la salud y seguridad de nuestro reparto y nuestro equipo, y unirnos al mundo en un intento de aplanar la curva (...) Nada es más importante que asegurarse de que ellos y todos los que los rodean estén seguros. Esperamos volver a estar en producción tan pronto como sea seguro hacerlo", explicó la actriz protagonista y productora, a través de la red social.

La decisión se tomó apenas dos semanas después de comenzar, tal y como confirmó la propia Moss en una entrevista a Deadline, por lo que "no tenemos mucho material". Algo que explicaría el por qué el teaser lanzado a finales de junio apenas contaba con imágenes nuevas de los próximos episodios. Casi seis meses más tarde de verse obligados a cancelar el rodaje, a principios de septiembre, el equipo de 'The Handmaid's Tale' reanudó por fin el rodaje de la cuarta temporada, algo que no pillaba mucho de sorpresa después de las declaraciones que Bradley Whitford lanzó en TVLine. En dicho medio, el encargado de dar vida al comandante Lawrence aseguró a finales de agosto que el regreso del equipo iba a ser en breve, tras someterse a una estricta cuarentena "de dos semanas" de duración.

Una medida de seguridad que se tomó para garantizar que no hubiera contagios por coronavirus entre los miembros del equipo, y que inicia así un proceso de rodaje en el que la propia Elisabeth Moss, también productora de la serie además de protagonista, se estrenará como directora del tercer episodio de la cuarta temporada. "Significa mucho para mí y no me tomo esta responsabilidad a la ligera. Liderar y participar en la producción ejecutiva de la serie en los últimos tres años ha sido genial y he tenido el regalo increíble de aprender mucho de los directores que hemos tenido", declaró Moss en una entrevista a The Hollywood Reporter, tras confesar estar "encantada con la oportunidad que me han dado" los productores ejecutivos Bruce Miller y Warren Littlefield.

3 Sin apenas cambios en el reparto

Algunos miembros del reparto principal en la tercera temporada de 'The Handmaid's Tale'

Dado que las historias de June, Serena, el comandante Waterford, tía Lydia, Luke, Emily y Moira han quedado incompletas al término de la tercera temporada, y aunque no está confirmado oficialmente, lo más probable es que al igual que Elisabeth Moss regresará en la próxima temporada, también lo harán los miembros del reparto principal encargados de dar vida a dichos personajes desde la primera temporada: Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Ann Dowd, O. T. Fagbenle, Alexis Bledel y Samira Wiley.

Más allá del regreso de los actores principales de la ficción, no han trascendido muchos fichajes nuevos. De hecho, hasta la fecha se ha dado a conocer una única nueva incorporación, anunciada por Deadline a mediados de septiembre: la de la actriz Mckenna Grace. La joven intérprete, conocida por sus papeles en series como 'The Haunting of Hill House' o por interpretar a la protagonista de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' en su niñez, será la encargada de dar vida a la señora Keyes, la esposa adolescente de un comandante mucho mayor que ella. Una joven muy inteligente, a cargo de su granja y su hogar, que esconde su confusión y una cierta locura tras una máscara piadosa y tranquila.

4 Una temporada entre Gilead y Canadá

Nicole y Luke en la tercera temporada de 'The Handmaid's Tale'

Tanto el final de la tercera temporada, con el envío de una multitud de niños a Canadá, como el teaser que lanzó Hulu a finales de junio, anticiparon una gran revelación sobre lo que podría ocurrir en la próxima temporada: el hecho de que Gilead parece estar al borde del colapso, con unas criadas y unas Marthas cada vez más dispuestas a recuperar su libertad y sus derechos. Aunque su régimen no es que haya sido precisamente estable con una guerra civil aún activa en ciertas partes del país, el éxodo masivo de los niños promete ser un duro golpe para Gilead. "Es la razón de su existencia: la reproducción. Así que, cuando empieces a llevarte a esos niños, creo que Gilead se enojará mucho", prometió Bruce Miller al hablar del futuro en la cuarta temporada.

Sin embargo, el estado distópico no será el único escenario en el que se moverán los personajes, como ya viene ocurriendo en la tercera temporada. Canadá también formará una parte importante de la historia, ya no solo por el hecho de que Luke, Moira, Emily y Nicole vivan allí, sino también porque los Waterford se encuentran en el país tras su detención. "Creo que seguiremos esas historias. No sé si acabará habiendo más tiempo en Canadá (depende de muchas otras cosas, de las decisiones que tomemos) pero todas estas personas son enlaces de June", explicó Miller, a finales de junio. "Siempre que estén conectadas a ella, sus destinos le importan. Se esfuerzan, intentan mantener el contacto, están viviendo sus vidas. También, lo que pasa con sus enemigos es de interés para ella. Y si le interesa a ella, nos interesa a nosotros", añadió el productor.

Entre las tramas previstas en el lado canadiense, O. T. Fagbenle, actor encargado de dar vida a Luke, adelantó el hecho de que su personaje intentará vengarse de Fred Waterford, el violador de su mujer. "Creo que su esperanza está creciendo. Creo que, más que nunca, hay señales de grietas en los muros de Gilead", relató el intérprete, antes de señalar que Luke "está preparado para golpear, si pudiera encontrar una forma". Un camino en el que es probable que estén implicados en mayor o menor medida otros personajes relacionados con June, como Moira, Emily o Rita, quien pudo huir con los niños a Canadá.

En el otro lado de la frontera, la cuarta temporada explorará el pasado de Nick como fundador de Gilead, algo que ya se quiso mostrar en la tercera temporada pero que finalmente no pudo llevarse a cabo. Además, la tía Lydia también tendrá su parte de protagonismo tras los actos de rebeldía de las criadas, encabezadas por June, dado que los comandantes "no pueden esperar para culpar a alguien más que a ellos mismos y Lydia, por supuesto, está en el centro para recibir esa culpa y estoy segura de que se culpa a sí misma", explicó Ann Dowd, encargada de interpretar a tía Lydia, en This Morning. "¿Cómo pudo no haberse dado cuenta? Tenía todas las señales de que las chicas estaban actuando de manera extraña. Sabía que June tramaba algo y sí, no actué. Así que sí, creo que tiene mucho que demostrar", añadió la actriz.

5 El futuro incierto de June y el comandante Lawrence

Lawrence y June, de luto en la tercera temporada de 'The Handmaid's Tale'

La recta final de la tercera temporada nos dejó un momento muy emotivo, con la llegada de los niños y las Marthas liberados por June a Canadá. Sin embargo, en dicho proceso la protagonista recibió un disparo, tras lo cual fue recogida por sus compañeras criadas. Por lo tanto, es más que seguro que June tendrá que enfrentarse a las consecuencias de lo que ha hecho, un camino que no será nada sencillo. "Toda la gente en Toronto nos está mostrando lo que le espera a June si alguna vez escapa. Estamos mostrando esas posibles rutas de huida para June, pero no todo será arcoíris y piruletas", explicó Bruce Miller a TV Guide. "Gilead no es un lugar agradable y así seguirá siendo. Tratamos de ser muy realistas sobre lo que probablemente sucedería y cómo funcionarían las cosas, así que durante el parón hemos hablado con la ONU sobre lo que les sucede a los rebeldes en países como este, por lo que estamos analizando las posibilidades", añadió el productor ejecutivo.

Además, junto a June, la última temporada puso en el centro de la acción al comandante Joseph Lawrence quien, arrastrado por su criada, acabó ayudándola tras la trágica muerte de su mujer, en su loco plan de evacuar a varias decenas de niños. Dicha implicación por parte de uno de los fundadores de Gilead, podría irse al traste tras la exitosa huida de los niños o podría jugar a favor del futuro de June si el comandante decide seguir protegiéndola e incluso opta por ayudarla a acabar con el sistema que él mismo creó. "Yo diría que, en este momento particular al comienzo de esta temporada, Gilead es vulnerable. Eso le da esperanza a la audiencia, pero obviamente es muy difícil derribar esa estructura", adelantaba Bradley Whitford, encargado de interpretar a este personaje, hace apenas unas semanas en TV Line. Unas palabras que vaticinan el posible derrumbe de Gilead en los próximos episodios, en un proceso en el que el propio Lawrence podría estar implicado.

No obstante, por el momento no hay pistas sobre por qué lado de la balanza se decantará el reputado comandante, algo sobre lo que Whitford tuvo ocasión de hablar en la misma entrevista. "Lawrence está claramente en conflicto, y creo que la razón es Eleanor, su esposa. Julie Dretzin, por cierto, era absolutamente perfecta", valoró Whitford, al recordar a su compañera de reparto, cuyo personaje se suicidó en la tercera temporada, lo que supuso un duro golpe para su devoto marido. "Realmente no sé dónde va a aterrizar. Tengo la sensación de que Bruce tampoco está seguro, y eso lo hace más aterrador para June", confesó el actor, refiriéndose a las decisiones que los productores podrían tomar sobre el futuro de su personaje y su relación con June.

6 Los Waterford, en la cuerda floja

Los Waterford en la tercera temporada de 'The Handmaid's Tale'

Otro de los que promete ser un punto fuerte de cara a la cuarta temporada de 'The Handmaid's Tale' es lo que ocurrirá en torno a Fred y Serena, los Waterford. La pareja fue detenida después de cruzar la frontera a Canadá, con el fin de que Fred fuera sometido a crímenes de guerra por sus actos en Gilead. Un giro que llegaba después de que Serena llegase a un acuerdo para seguir formando parte de la vida de Nicole, pero que se vio aún más enrevesado cuando su marido también optó por traicionarla tras descubrir su implicación en su propio arresto. Así, ambos acabaron detenidos y a la espera de un juicio que es más que probable que veamos en los próximos episodios, al igual que el hecho de cómo lidiarán ambos personajes con su nueva situación.

"A veces hace cosas que creemos que son muy comprensibles, nobles e incluso agradables. Y luego hace tantas cosas horribles. Tiene mucho por lo que responder y ahora está en condiciones de hacerlo", declaró Miller, al hablar del comportamiento de Serena Miller, en una entrevista a TV Guide. En cuanto a lo que ocurrirá con Fred, Joseph Fiennes, actor encargado de interpretarlo, tuvo ocasión de hablar brevemente sobre el futuro de su personaje en la cuarta temporada en una entrevista para GoldDerby. Tras apuntar al hecho de que el comandante se encuentra en una celda en la cuarta temporada, el intérprete apuntó a la posibilidad de que Waterford se cambiara de bando para convertirse en "informante para Canadá sobre las maquinaciones de Gilead". Una nueva oportunidad para la serie de cruzar la a veces fina línea entre ser un "héroe" o un "villano" con dos de sus personajes principales.

7 "Los testamentos", ¿posible fuente de inspiración?

Tía Lydia supervisa a June y otras criadas en la tercera temporada de 'The Handmaid's Tale'

La publicación de "Los testamentos", secuela de "El cuento de la criada" escrito por Margaret Atwood, se dio el pasado otoño y, desde entonces, se ha comentado la posibilidad de que se incorporen elementos de dicho libro a las historias futuras de la serie, trabajo que correría a cargo de Bruce Miller y el equipo de guionistas. Unos rumores que comenzaron a circular con fuerza el pasado mes de junio, aunque cuentan con una importante dificultad: el hecho de que la acción principal de "Los testamentos" ocurre quince años después de los acontecimientos de la tercera temporada de la serie.

No obstante, por el momento parece ser que no se ha descartado la idea de implementar elementos de este nuevo tomo, que cuenta con tres narradoras diferentes, dado que expande el universo de Gilead y explica un poco más el funcionamiento del grupo de resistencia Mayday y del "ferrocarril subterráneo". Además, da a conocer a las Perlas, misioneras que viajan al extranjero en pareja para reclutar jóvenes para Gilead que sirvan como espías, entre otros elementos. Novedades que podrían encajar con las tramas que recogerá la cuarta temporada de 'The Handmaid's Tale', aunque por el momento no hay nada confirmado oficialmente.

8 Lejos del final

Las criadas presencian la crueldad de Gilead en la tercera temporada de 'The Handmaid's Tale'

Aunque el final de la distópica Gilead parece estar cada vez más cerca, lo cierto es que todo apunta a que la cuarta temporada no será precisamente la última de la serie 'The Handmaid's Tale'. A finales de agosto, el productor ejecutivo Warren Littlefield aseguró que no están escribiendo la cuarta temporada como si fuera el final y, con la publicación de "Los testamentos", podría incluso ampliarse dicho universo.

"No vemos que termine en la cuarta temporada, y honestamente puedo decirles que no tenemos una salida definitiva", afirmó Littlefield en la gira de la Television Critics Association. "Pero creo que queremos mantener el listón alto y no sería malo dejar a la audiencia con ganas de más. Luego, podríamos cambiar a 'Los testamentos'", añadió el productor, barajando la posibilidad de desarrollar en el futuro una producción en torno al último tomo del universo de Gilead. Unas palabras que implican que es más que posible que los seguidores de la serie puedan seguir disfrutando de dicho contexto, ya sea con o sin June y compañía.