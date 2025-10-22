'El hormiguero' celebrará sus 3.000 programas con Laura Pausini como invitada

Por Redacción |

'El hormiguero' arrancó la nueva temporada televisiva con la mira puesta en el veinte aniversario de su recorrido televisivo, cinco en Cuatro y, el resto, en Antena 3. En esta cadena, además, se suma el hecho de que el formato está a punto de cumplir su programa número 3.000, como señaló Pablo Motos en el programa del martes 21 de octubre.

Como cada día, el presentador arrancó la emisión con su baile habitual y el repaso de los invitados, colaboradores y secciones de esa misma noche, al igual que la lista de famosos que visitarían su programa a lo largo de la semana. "Tengo una noticia importante", lanzó entonces Motos a su audiencia.

Pablo Motos en 'El hormiguero'

"El lunes que viene, que es ya, vamos a celebrar los 3.000 programas de 'El hormiguero' con Laura Pausini", anunció entonces el presentador. De este modo, el programa icono de Antena 3 celebrará tan señalada cifra junto a la cantante italiana, cuya última visita fue en septiembre de 2024 para hablar de sus proyectos.

'El hormiguero' confirma a Laura Pausini como invitada de su programa 3.000

¿Habrá sorpresas?

En esta ocasión,, cuyo lanzamiento será el próximo año, acompañado de una nueva gira que comenzará el 27 de marzo en Pamplona. Además, la artista es miembro del Club Platino, dado que, a la que sumará una más la próxima semana.

A pesar de que Motos no dio más detalles, los antecedentes de 'El hormiguero' a la hora de celebrar cifras tan significativas prometen que dicha emisión será de lo más especial. Sin ir más lejos, fue en junio de 2022 cuando el programa de Antena 3 celebró sus 2.500 programas con un espectáculo piromusical. Este incluyó fuegos artificiales y explosiones al ritmo de música, para el cual se utilizaron seis kilómetros de cableado, 2852 soldaduras y treinta kilos de pólvora, a lo que se incluyó un vídeo resumen de los mejores momentos.