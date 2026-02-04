'El hormiguero' recuerda las muertes de Marta Jiménez y Carlos Suárez, saltadores BASE: "Nos ha pegado duro"

Programa relacionado
La noche del 3 de febrero de 2026, Carlos Cuevas, Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau acudían a 'El hormiguero' para hablar de la película 'La fiera', el largometraje que protagonizan y que está basado en la historia real de los pioneros del salto BASE con traje de alas en España.
Durante la entrevista, Pablo Motos no pudo no acordarse del fallecimiento de Marta Jiménez, una de las colaboradores del formato que murió a los 34 años tras sufrir un accidente durante un salto base en la zona montañosa de Punta Calva, en el valle de Chistau (Huesca).
"Hay una web que se llama Fatality List con la lista de los muertos en salte base, el año pasado murieron 28 personas y este año ya han fallecido 4. Entre ellos, nuestra colaboradora Marta Jiménez. Y a nosotros nos ha pegado duro", decía el presentador, visiblemente afectado por la muerte de 'la mujer adrenalina'.
Una mortalidad extremadamente alta
Así, en el programa producido por 7 y acción se puso sobre la mesa los riesgos inherentes del deporte de saltos base, ya que la muerte del profesional Carlos Suárez marcó a toda la producción de la película después de que su paracaídas no se abriera en un aeródromo de Toledo.