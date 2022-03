Rosalía acudió como invitada a 'El hormiguero' durante la noche del 16 de marzo y, como era de esperar, no dudó en hablar de su nuevo disco "Motomami". Nuria Roca quería saber cómo gestionaba esa fama tras ir cosechando éxitos álbum tras álbum. "Yo no me lo tomo muy en serio, yo sigo haciendo las cosas de siempre. Hay cosas que quiero que nunca cambien, siempre poder volver a mi pueblo, volver con mi familia, salir a comprar el pan", explicaba la cantante.

Rosalía en 'El hormiguero'

A pesar de esto, el formato nocturno de 7 y acción sacó a la calle a la artista para ver cómo gestionaba la opinión que tenían los demás sobre ella. Para ello, Rosalía salió en modo reportera camuflada con una peluca y unas lentillas para enfrentarse a todo tipo de críticas. La cantante empezó su recorrido urbano para conocer los diferentes gustos musicales de algunos ciudadanos. Por un lado, había fans "del novio", Rauw Alejandro, aunque también había gustos dispares, como por ejemplo con Pink Floyd.

"La niña se fusiona con lo latino, que de 20 palabras, 10 son una aberración, pues qué quieres que te diga", comentaba una de las entrevistadas ante la mismísima Rosalía. Sin embargo, la artista fue pillada in fraganti: "Te he reconocido, es que te sigo en TikTok". Rosalía quiso saber que opinaban un grupo de jóvenes acerca de la mítica frase "te quiero ride como a mi bike" de su canción "Hentai": "Es un mensaje profundo, cuanto menos", explicaban entre risas.

Una bruja y C. Tangana

La artista catalana todavía no se había llevado los palos más grandes de sus entrevistas... Todo estaba por llegar. Rosalía se preguntaba la opinión de una señora respecto a sus largas uñas; aunque tenía meridianamente claro cuál iba a ser su respuesta directa: "Son de bruja, no sé dónde está la estética. Estamos perdiendo todo", sentenció, sin mostrar ápice de duda.

Uno de los momentos más comentados en las redes sociales estaba por llegar: "¿Y C. Tangana, qué?, preguntaba la cantante a sus entrevistados. "A mí me gusta más C. Tangana que Rosalía, es distinto", comentaban. La conversación sobre el madrileño no se quedó ahí: "Sí que es verdad que yo he llegado a pensar que C. Tangana se ha querido copiar un poco de ese flamenquillo. [...] ¡Ella empezó antes!", sentenciaba una entrevistada, ante la cara de estupor de la cantante.